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01 жовтня 2020, четвер, 09:48 6
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Українські Новини
Розслідуванням причин масових пожеж на Луганщині зайнялася прокуратура

Розслідуванням причин масових пожеж на Луганщині зайнялася прокуратура

Кира Молчанова
Генпрокуратура, Лісові пожежі, Ірина Венедіктова, пожежі в Луганській області
Пожежа в Луганській області. Фото: ДСНС
Пожежа в Луганській області. Фото: ДСНС

Через масові пожежі в Луганській області прокуратура відкрила кримінальне провадження.

Про це повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

На сьогодні розпочато кримінальні провадження у ч. 1, 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки).

Тривають невідкладні слідчі дії.

За її совами, зараз на Луганщині зафіксовано 146 пожеж лісових масивів, трави і чагарників в Старобільському, Станично-Луганському та Новоайдарському районах.

82 пожежі ліквідовані.

Через пориви вітру полум'я швидко поширюється.

Триває гасіння вогню і евакуація населення - евакуйовані 95 осіб.

До боротьби з пожежами залучено підрозділи рятувальників 5 областей.

Як повідомляли Українськi Новини, 4 людини загинули, 10 госпіталізовані, 120 евакуйовані через пожежу в Луганській області

ДСНС продовжує гасіння пожеж біля Трьохізбенки, Кряківки, Муратово і Капітанового Луганській області.

Напередодні пожежі в Луганській області виникли біля 10 населених пунктів, частину з яких почали евакуювати ще вчора.

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