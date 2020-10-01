Розслідуванням причин масових пожеж на Луганщині зайнялася прокуратура

Про це повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

На сьогодні розпочато кримінальні провадження у ч. 1, 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки).

Тривають невідкладні слідчі дії.

За її совами, зараз на Луганщині зафіксовано 146 пожеж лісових масивів, трави і чагарників в Старобільському, Станично-Луганському та Новоайдарському районах.

82 пожежі ліквідовані.

Через пориви вітру полум'я швидко поширюється.

Триває гасіння вогню і евакуація населення - евакуйовані 95 осіб.

До боротьби з пожежами залучено підрозділи рятувальників 5 областей.

Як повідомляли Українськi Новини, 4 людини загинули, 10 госпіталізовані, 120 евакуйовані через пожежу в Луганській області

ДСНС продовжує гасіння пожеж біля Трьохізбенки, Кряківки, Муратово і Капітанового Луганській області.

Напередодні пожежі в Луганській області виникли біля 10 населених пунктів, частину з яких почали евакуювати ще вчора.

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