Количество погибших при пожаре в Луганской области увеличилось до 6

При пожаре в Луганской области погибло 6 человек. Фото: пресс-служба ГосЧС

При пожаре в Луганской области погибло 6 человек. Фото: пресс-служба ГосЧС

Количество погибших при пожаре в Луганской области увеличилось до 6, в то время как в Офисе Президента не исключают, что в пожарах виноваты боевики.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса генерального прокурора, передают Українськi Новини.

Отмечается, что под процессуальным руководством местных прокуратур Луганской области по фактам масштабных пожаров в Луганской области начаты уголовные производства о нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности (ч. 1, 2 ст. 270 Уголовного кодекса).

"По последним данным в результате обширных ожогов и отравления угарным газом погибли 6 человек, один из них – лесничий, 12 человек госпитализированы. По оперативным данным, из населенных пунктов, оказавшихся под угрозой, эвакуированы 120 человек. Выгорело и повреждено огнем ориентировочно 424 здания, из них 311 - жилые дома", – сказано в нем.

Наиболее сложная ситуация сложилась вдоль линии разграничения от пгт Станица Луганская до Северодонецка - лесные пожары приобрели угрожающий характер для 22 населенных пунктов.

В огненном кольце оказались 11 поселков в непосредственной близости от Северодонецка.

Сейчас локализовано и ликвидировано 82 пожара, тушения еще 64 продолжается – в Новоайдарском, Старобельском и Станично-Луганском районах.

Сформирован областной оперативный штаб по оказанию помощи пострадавшим в результате пожаров.

Всего в тушении задействованы 1 229 человек личного состава и более 200 единиц техники.

Привлечены подразделения спасателей Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областей.

После подтверждения "режима тишины" к борьбе с огнем привлекли также авиацию.

Продолжаются следственные действия.

Ход досудебного расследования уголовных производств находится на личном контроле руководителя Луганской областной прокуратуры.

Как сообщали Українські новини, В Луганской области пожары возле 10 сел, из некоторых пришлось эвакуировать жителей.

Также ранее сообщалось, что пожар в Луганской области повредил несколько десятков домов.

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