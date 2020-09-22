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22 вересня 2020, вівторок, 18:39 22
Верховна Рада і партії 2020-09-22T21:00:02+03:00
Українські Новини
Ще у одного депутата від "Слуги народу" виявили COVID-19, - Гончаренко

Ще у одного депутата від "Слуги народу" виявили COVID-19, - Гончаренко

Константин Долгий
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Анатолій Драбовський. Фото: Анатолій Драбовський / Facebook
Анатолій Драбовський. Фото: Анатолій Драбовський / Facebook

Діагноз коронавірусна інфекція COVID-19 напередодні поставили народному депутату з партії "Слуга народу" Анатолію Драбовському у той час, як зараження коронавірусом нового типу підтвердили у заступника голови КМДА Валентина Мондриївського.

Як передають Українські Новини, про це сьогодні, 22 вересня, в своєму Telegram-акаунті написав депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

За словами Гончаренка, коронавірусом заразився депутат Анатолій Драбовський, йому поставили діагноз COVID-19.

"На COVID-19 захворів депутат Анатолій Драбовський, Слуга народу", - йдеться в тексті повідомлення.

Як повідомляли Українські Новини, народний депутат від фракції "Слуга народу" Сергій Нагорняк отримав позитивний ПЛР-тест на COVID-19. Він зазначив, що почуває себе добре і, можливо, за тиждень подолає хворобу.

Тим часом віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков захворів, однак не на коронавірус. Тест на коронавірус показав негативний результат, а у депутата виявили ангіну.

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