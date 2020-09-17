Резніков захворів на ангіну. Тест на COVID-19 негативний

Віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков захворів, однак не на коронавірус.

Про це Українським Новинам повідомила його прессекретар Ірина Золотар.

"У нього ангіна. Не COVID-19", - сказала вона.

За її словами, тест на коронавірус показав негативний результат.

Золотар додала, що стан у Резнікова нормальний і він проходить лікування.

Раніше засідання фракції "Слуга народу" було скасовано через хворобу Резнікова.

Як повідомляли Українськi Новини, голова Харківської міської ради Геннадій Кернес захворів на коронавірус і перебуває в лікарні в свідомості з двостороннім запаленням легенів.

Крім того, Юлія Тимошенко, яка тяжко хворіла коронавірус та була підключена до апарату штучної вентиляції легень, одужала та незабаром повернеться до нормально життя.

Також політика мали перевезти до Німеччини тим же рейсом, яким з Росії в Німеччину евакуювали Олексія Навального.

Тим часом Україна стурбована можливою причетністю Росії до отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

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