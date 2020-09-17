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17 вересня 2020, четвер, 23:33 7
Верховна Рада і партії 2020-09-18T01:00:02+03:00
Українські Новини
Нардеп Нагорняк захворів на коронавірус

Нардеп Нагорняк захворів на коронавірус

Елена Новикова
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Сергій Нагорняк. Фото: mankrda.gov.ua
Сергій Нагорняк. Фото: mankrda.gov.ua

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Сергій Нагорняк отримав позитивний ПЛР-тест на COVID-19 у той час, як лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко вилікувалася від коронавірусу

Про це він повідомив РБК-Україна.

"Так, підтвердився. Але відчуваю себе добре. Думаю, за тиждень подолаю", - розповів Сергій Нагорняк.

Народний депутат зазначив, що почуває себе добре.

Як повідомляли Українські Новини, коронавірусну інфекцію підтвердив депутат Верховної Ради Іван Крулька ("Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина").

Раніше, в кінці серпня, Разумков повідомив, що в парламенті як серед депутатів, так і серед співробітників апарату Ради, зафіксовано 30 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19.

Тим часом за минулу добу, 16 вересня, в Україні кількість випадків захворювання на коронавірусну інфекцію зросла на на 3 584 до 166 244, кількість померлих від захворювання - на 60 осіб до 3 400.

Крім того, за даними МОЗ, 16 вересня було проведено 29 729 досліджень на коронавірусну інфекцію методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) і 24 019 досліджень методом імуноферментного аналізу (ІФА) на антитіла до коронавірусу.

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