У Зеленського підтримали вихід депутата Юрченка зі "Слуги народу" на час розслідування

Намір депутата Верховної Ради Олександра Юрченка вийти з фракції і партії "Слуга народу" на час розслідування його можливої корупції підтримав Офіс Президента .

Про це йдеться в повідомленні на сайті президента, передають Українські Новини.

"Народний депутат Олександр Юрченко, щодо якого в ЗМІ поширюють повідомлення про причетність до корупційних правопорушень, заявив про свій вихід з фракції правлячої партії. Як частина команди президента України Володимира Зеленського вважаємо таке рішення доречним і сподіваємося, що пан Юрченко в повній мірі буде співпрацювати з представниками Національного антикорупційного бюро України та Офісу Генерального прокурора, щоб встановити всі об'єктивні обставини", - сказано в ньому.

Офіс підкреслює, що президент Володимир Зеленський дотримується курсу на подолання корупції та депутати президентської партії не можуть бути винятком.

"За політичну волю нового глави держави в 2019 році були усунені всі законодавчі та адміністративні перешкоди для повноцінної діяльності НАБУ. Запрацював і Вищий антикорупційний суд. Такий підхід демонструє, що президент України Володимир Зеленський не терпить корупції в будь-яких її проявах. Ким би не був підозрюваний в корупційних діяннях, антикорупційні органи можуть і повинні провести повне розслідування всіх обставин кожної справи. Інструменти для цього створені, діяльність антикорупційної інфраструктури забезпечена на сто відсотків. Жодних винятків з цього правила ні для кого в державі не було і не буде", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українськi Новини, Артем Ситник повідомив, що в справі про отримання хабара помічником депутата Юрченка фігурують депутати парламенту.

Тим часом, у справі рекордного хабаря керівникові Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назару Холодницькому і директору Національного антикорупційного бюро Артему Ситнику від Миколи Злочевського ініціюється процедура заочного засудження Національним антикорупційним бюро.

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