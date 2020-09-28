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28 вересня 2020, понеділок, 17:11 8
Фінанси 2020-09-28T18:45:03+03:00
Українські Новини
НБУ знизив офіційний курс гривні на вівторок

НБУ знизив офіційний курс гривні на вівторок

Валерия Драгомирова
Курс валют, Курс НБУ, курс долара, курс євро, курс гривні, курс НБУ на завтра
Курс долара
Курс долара

Національний банк знизив офіційний курс гривні на 3,89 коп. до 28,3062 UAH/USD, що встановлюється ним на 29 вересня, в той час, як НБУ очікує зміцнення гривні з початком продажів нового врожаю зернових. 

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 28 вересня, на 1,86 коп. до 28,2673 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 36,4725
1 долар США 28,3062
1 швейцарський франк 30,5452
10 ієн 2,6857
10 російських рублів 3,6012
1 євро 33,0376


Як повідомляли Українські Новини, курс продажу долара для платіжних карт підвищився до 28,4220 UAH/USD. 

Крім того, на цьому тижні НБУ вилучить з обігу монети в 25 копійок.

Необхідність вилучення з обігу монет номіналом 25 копійок обумовлюється тим, що вони не розмінюються, оскільки Нацбанк уже два роки виводить монети номіналом 1, 2 і 5 копійок.

Крім того, економіст дав прогноз курсу долара на 2021-й рікВін упевнений, що до кінця року долар не зросте більш ніж 29 грн/долар. Але що буде з курсом у 2021 році, залежить від економічних показників: попиту на українські товари у світі, які експортуються постійно. 

Тим часом курс долара подорожчав, а євро подешевшав в обмінних пунктах

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