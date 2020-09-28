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28 вересня 2020, понеділок, 10:28 12
Економіка 2020-09-28T12:45:04+03:00
Українські Новини
Долар подорожчав, а євро подешевшав. Курс валют в обмінниках на початку тижня

Долар подорожчав, а євро подешевшав. Курс валют в обмінниках на початку тижня

Надежда Комендантова
Курс валют, Курс, курс в обмінниках
Курс валют.
Курс валют.

У понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 25 вересня на 1,81 коп. до 28,3858 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 1,87 коп. до 28,1700 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 0,75 коп. до 32,6215 UAH/EUR, курс продажу знизився на 0,40 коп. до 33,1064 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 28,1700 28,3858 32,6215 33,1064 3,31 3,82
Максимальний 28,2800 28,5000 32,8500 33,4300 3,62 5,00
Мінімальний 28,0000 28,2900 32,4000 32,8200 2,50 3,60

Як повідомляли Українські Новини, долар продовжує п'ятий тиждень плавно рости в обмінниках.

Також НБУ офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 28 вересня, на 1,86 коп. до 28,2673 UAH/USD.

Крім того, економіст дав прогноз курсу долара на 2021-й рік. Він упевнений, що до кінця року долар не зросте більш ніж 29 грн/долар. Але що буде з курсом у 2021 році, залежить від економічних показників: попиту на українські товари у світі, які експортуються постійно. 

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