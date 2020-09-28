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28 вересня 2020, понеділок, 09:00 9
Економіка 2020-09-28T11:30:03+03:00
Українські Новини
Цього тижня НБУ вилучить з обігу монети 25 копійок

Цього тижня НБУ вилучить з обігу монети 25 копійок

Анна Рудык
НБУ, дрібні монети, 25 копійок
Копійки
Копійки

Монети номіналом 25 копійок перестають бути платіжним засобом під час здійснення готівкових розрахунків з 1 жовтня 2020 року.

Ці монети можна буде після 1 жовтня здавати в банки й обмінювати їх на банкноти та монети протягом ще трьох років.

Необхідність вилучення з обігу монет номіналом 25 копійок обумовлюється також тим, що вони не розмінюються, оскільки Нацбанк уже два роки виводить монети номіналом 1, 2 і 5 копійок.

Також Національний банк буде активно виводити з обігу паперові банкноти 1 і 2 гривні та монети 1 гривня зразка 1996 року, замінюючи їх на відповідні обігові монети зразка 2018 року.

Як повідомляли Українські Новини, 3 червня Національний банк України ввів в обіг монети номіналом в 10 гривень. На реверсі монети зображено портрет українського гетьмана Івана Мазепи, на аверсі — в центрі в обрамленні давньоруського орнаменту розміщено номінал монети.

Також Національний банк України ввів у обіг дві пам'ятні монети, присвячені Видубицькому Свято-Михайлівському монастирю. Монети входять в серію "Духовні скарби України".

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