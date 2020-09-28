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28 вересня 2020, понеділок, 16:44 7
Економіка 2020-09-28T19:00:04+03:00
Українські Новини
Курс продажу долара для платіжних карток підвищився до 28,4 UAH/USD

Курс продажу долара для платіжних карток підвищився до 28,4 UAH/USD

Кира Молчанова
Курс валют, курс долара, банківські картки, Платіжні карти
Карта Ощадбанку. Фото: Facebook/Ощадбанк
Карта Ощадбанку. Фото: Facebook/Ощадбанк

У понеділок, 28 вересня, станом на 10:30 курс продажу долара для платіжних карток підвищився у порівнянні з 25 вересня на 3,83 коп. до 28,4220 UAH/USD, курс купівлі - підвищився на 3,47 коп. до 28,1186 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро для платіжних карток знизився на 2,99 коп. до 32,5673 UAH/EUR, курс продажу знизився на 1,16 коп. до 33,1575 UAH/EUR.

Курси іноземної валюти для платіжних карт:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 28,1186 28,4220 32,5673 33,1575 3,25 4,40
Максимальний 28,2781 28,7000 32,8394 33,5000 3,50 5,00
Мінімальний 27,0000 28,3222 31,5000 32,9500 3,00 3,80

Як повідомляли Українські Новини, за прогнозом експертів, долар у 2021 році не перевищить позначку 29 UAH/USD. А його стан у 2021 році визначатиметься економічними показниками, до яких належить і попит на українські товари у світі.

Також НБУ вважає, що гривня повернеться до зміцнення, коли почнуться продажі нового врожаю зернових.

Тим часом в обмінних пунктах київських банків курс продажу готівкового долара підвищився на 1,81 коп. до 28,3858 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 1,87 коп. до 28,1700 UAH/USD.

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