НБУ очікує зміцнення гривні з початком продажів нового врожаю зернових

Національний банк, котрий знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 28 вересня, на 1,86 копійки, очікує, що гривня зміцниться, коли почнуться продажі нового врожаю зернових.

Про це повідомив заступник голови НБУ Юрій Гелетій в інтерв'ю "Ліга.Фінанси", передають Українські Новини.

"Ми очікуємо, що початок продажів нового врожаю матиме позитивний вплив на пропозицію валюти. Тобто гривня може повернутися до зміцнення. Якщо це буде ринковий рух, то штучно стримувати ревальвацію ми не будемо. У цілому у нас дуже непогана ситуація з платіжним балансом, в тому числі й поточним рахунком. Наш експорт під час кризи знизився значно менше імпорту. Тобто фундаментальних факторів для якогось довгострокового ослаблення гривні ми не бачимо", - сказав він.

При цьому Гелетій додав, що НБУ не відмовлявся і не збирається відмовлятися від плавучого курсоутворення.

"Зараз ми бачимо зміну кон'юнктури на валютному ринку. Погіршення кон'юнктури не пов'язане з пропозицією - зростає попит, в першу чергу з боку імпортерів споживчих товарів. Також валюту активно купували підприємства, які повинні у вересні виплати за зовнішніми запозиченнями ", - додав заступник голови НБУ.

За його словами, НБУ продовжує виходити на ринок, якщо коливання курсу відбуваються в одну або іншу сторону.

З початку вересня НБУ продав 175 млн доларів для згладжування коливань.

Як повідомляли Українські Новини, з початку року Нацбанком на міжбанку куплено 4 509,4 млн доларів, а продано - 3 523,3 млн доларів.

Раніше курс долара в Україні може підскочити до 28,5 UAH / USD.

Крім того, повідомлялося про те, що буде з курсом нацвалюти до кінця року.

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