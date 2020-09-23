Долар виросте до кінця року. Економіст дав прогноз на 2021-й

Експерти схильні вважати, що до 2021 року долар не перевищить позначку в 29 грн/долар, попри те, що зараз НБУ стабільно знижує курс нацвалюти

Про це в ефірі каналу "Україна 24" сказав економічний експерт Олександр Опанасенко.

Він упевнений, що до кінця року долар не зросте більше 29 грн/долар. Але що буде з курсом у 2021 році, залежить від економічних показників: попиту на українські товари в світі, які експортуються постійно. Зокрема, це стосується кукурудзи і сталі.

Експерт зазначив, що важливий фактор курсу - скільки грошей українці, що працюють за кордоном, надішлють додому.

"Якщо держава буде йти шляхом того, щоб збільшувати оподаткування, не створювати економічні стимули, не відкривати ринки, на яких українці зможуть знайти роботу, то бюджетна дірка стане рости. На наступний рік треба дивитися, яка буде політика держави. Якщо у нас буде рости держборг, рости бюджетний дефіцит, він буде покриватися емісією, і ми можемо думати, що є ризик переступити кордон", - сказав Опанасенко.

Як повідомлялось Українські Новини, екномісти запевняють, що зростання курсу долара до гривні скоро припиниться – зміни курсу найближчим часом.

Тим часом Національний банк знизив офіційний курс гривні на 3,04 коп. до 28,2022 UAH/USD, що встановлюється ним на 22 вересня.

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