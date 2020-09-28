Потерпілі у справі тещі Притули Сопельник подали цивільний позов про виплату їм 5,6 млн гривень компенсації

Потерпілі від ДТП, яке вчинила теща кандидата в мери Києва Сергія Притули Лілія Сопельник подали цивільний позов про відшкодування їм матеріальної та моральної шкоди в розмірі 5,6 млн гривень.

Про це Українським Новинам повідомив представник потерпілих в суді адвокат Юрій Сухов.

"Загальна сума позову 5,6 млн грн. Задана матеріальна шкода та реабілітація 1,6 млн грн ", - сказав він.

При цьому, за його словами, в ході досудового розслідування Сопельник реально відшкодувала потерпілим 190 тис. гривень.

Як повідомляли Українські Новини, Дарницький районний суд Києва продовжив розгляд справи проти Сопельник. Вона звинувачується в скоєнні ДТП, внаслідок якого постраждали жінка та дитина.

Раніше захист тещі Сергія Притули просив суд про закрите засідання.

30 липня прокуратура передала в суд обвинувальний акт щодо тещі телеведучого Сергія Притули Лілії Сопельник у наїзді на автомобілі в серпні 2019 року на 2 людей у Києві.

Також підозрювана в наїзді на людей теща Сергія Притули Лілія Сопельник не з'явилася на засідання суду, дата якого була призначена на 20 серпня, через хворобу.

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