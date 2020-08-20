Сьогодні починається суд над тещею Притули

Кількість хворих на коронавірус знову зростає — зареєстровано майже 2 тис. випадків за добу 09:30

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Зеленський призначив експрем'єра Фокіна першим заступником Кравчука в ТКГ 14:28

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