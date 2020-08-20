Сьогодні починається суд над тещею Притули

Сьогодні Дарницький районний суд Києва почне розгляд справи щодо тещі телеведучого Сергія Притули Лілії Сопельник, яка в серпні 2019 роки за кермом позашляховика Mazda заднім ходом на великій швидкості наїхала на жінку з хлопчиком. Про це Українським Новинам повідомив адвокат потерпілої сторони Юрій Сухов. "Засідання 20.08.2020 ", - повідомив він. Суд почнеться об 11:30. Справу розгляне суддя Тетяна Щасна. Як повідомляли Українськi Новини, політична партія "Голос" висуває кандидатом в мери Києва телеведучого Сергія Прітулу. Прокуратура передала в суд звинувачення проти Лілії Сопельник, тещі телеведучого Сергія Притули, в скоєнні ДТП. Згідно з опитуванням соціологічної групи "Рейтинг", проведеного в серпні, електоральний рейтинг партії "Голос" становить 2,6%. Також в опитуванні "Рейтингу" Кличко випереджає Притулу, Верещук, Пальчевського та Гончарука разом узятих.