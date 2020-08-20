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20 серпня 2020, четвер, 07:30 11
Судова влада 2020-08-20T12:24:34+03:00
Українські Новини
Сьогодні починається суд над тещею Притули

Сьогодні починається суд над тещею Притули

Кира Молчанова
Сергій Притула, партія
Суд. Фото: frepik
Суд. Фото: frepik

Сьогодні Дарницький районний суд Києва почне розгляд справи щодо тещі телеведучого Сергія Притули Лілії Сопельник, яка в серпні 2019 роки за кермом позашляховика Mazda заднім ходом на великій швидкості наїхала на жінку з хлопчиком.

Про це Українським Новинам повідомив адвокат потерпілої сторони Юрій Сухов.

"Засідання 20.08.2020 ", - повідомив він.

Суд почнеться об 11:30.

Справу розгляне суддя Тетяна Щасна.

Як повідомляли Українськi Новини, політична партія "Голос" висуває кандидатом в мери Києва телеведучого Сергія Прітулу.

Прокуратура передала в суд звинувачення проти Лілії Сопельник, тещі телеведучого Сергія Притули, в скоєнні ДТП.

Згідно з опитуванням соціологічної групи "Рейтинг", проведеного в серпні, електоральний рейтинг партії "Голос" становить 2,6%. Також в опитуванні "Рейтингу" Кличко випереджає Притулу, Верещук, Пальчевського та Гончарука разом узятих.

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