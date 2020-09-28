Теща Сергія Притули, яка на машині збила маму з дитиною, прийшла до суду

Дарницький районний суд Києва продовжив підготовче засідання по справі проти тещі кандидата в мери Києва Сергія Притули Лілії Сопельник за звинуваченням в скоєнні ДТП, внаслідок якого постраждали жінка з дитиною.

Про це повідомляє кореспондент Українських Новин з місця події.

На суд з'явилася Сопельник і її адвокат.

Також на суд з'явилися потерпілі та їхні адвокати.

Суд почався об 11:00.

Як повідомляли Українські Новини, підозрювана в наїзді на людей теща Сергія Притули Лілія Сопельник не з'явилася на засідання суду, дата якого була призначена на 20 серпня, через хворобу.

Раніше з'явилися подробиці жахливої ​​ДТП за участю тещі Притули. Тоді обидва постраждалих були госпіталізовані у важкому стані.

30 липня прокуратура передала в суд обвинувальний акт щодо тещі телеведучого Сергія Притули Лілії Сопельник у наїзді на автомобілі в серпні 2019 року на 2 людей у Києві.

Крім того, політична партія "Голос" висуває кандидатом в мери Києва телеведучого Сергія Притулу. Вибори пройдуть 25 жовтня.

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