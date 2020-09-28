Теща Сергія Притули, яка на машині збила маму з дитиною, прийшла до суду

Дарницький районний суд Києва продовжив підготовче засідання по справі проти тещі кандидата в мери Києва Сергія Притули Лілії Сопельник за звинуваченням в скоєнні ДТП, внаслідок якого постраждали жінка з дитиною. Про це повідомляє кореспондент Українських Новин з місця події. На суд з'явилася Сопельник і її адвокат. Також на суд з'явилися потерпілі та їхні адвокати. Суд почався об 11:00. Як повідомляли Українські Новини, підозрювана в наїзді на людей теща Сергія Притули Лілія Сопельник не з'явилася на засідання суду, дата якого була призначена на 20 серпня, через хворобу. Раніше з'явилися подробиці жахливої ДТП за участю тещі Притули. Тоді обидва постраждалих були госпіталізовані у важкому стані. 30 липня прокуратура передала в суд обвинувальний акт щодо тещі телеведучого Сергія Притули Лілії Сопельник у наїзді на автомобілі в серпні 2019 року на 2 людей у Києві. Крім того, політична партія "Голос" висуває кандидатом в мери Києва телеведучого Сергія Притулу. Вибори пройдуть 25 жовтня.