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28 вересня 2020, понеділок, 12:00 9
Судова влада 2020-09-28T13:30:03+03:00
Українські Новини
Захист тещі Притули просить суд про закрите засідання

Захист тещі Притули просить суд про закрите засідання

Анна Рудык
Суд, Адвокат, судді, Сергій Притула, Лілія Сопельник
Суд над тещею Притули. Фото: Укрновини
Суд над тещею Притули. Фото: Укрновини

Захист обвинуваченої в скоєнні ДТП тещі кандидата в мери Києва Сергія Притули Лілії Сопельник просить суд про закрите засідання. 

Про це захист Сопельник заявив на підготовчому засіданні, передають Українські Новини.

"Я прошу провести закрите засідання", - сказала адвокатка.

Вона пояснила, що в справі є медичні документи, які не можуть бути оприлюднені у відкритому засіданні.

Своєю чергою, на суді Сопельник попросила вибачення у потерпілих і заявила, що готова нести відповідальність за свої дії.

"Я приношу співчуття і готова нести відповідальність", - зазначила Сопельник.
Наразі в суді оголошено технічну перерву.

Як повідомляли Українськi Новини, в серпні 2019 року 59-річна  Сопельник за кермом позашляховика Mazda заднім ходом на великій швидкості наїхала на жінку з хлопчиком.

Тоді обидва постраждалих були госпіталізовані у важкому стані.

Раніше Сергій Притула прокоментував ДТП за участю Лілії Сопельник.

Прокуратура передала до суду  звинувачення проти тещі телеведучого Притули  в наїзді на автомобілі на 2 осіб в Києві.

Тим часом Притула оголосив про те, що балотується в мери Києва.

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