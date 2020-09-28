Захист тещі Притули просить суд про закрите засідання

Захист обвинуваченої в скоєнні ДТП тещі кандидата в мери Києва Сергія Притули Лілії Сопельник просить суд про закрите засідання.

Про це захист Сопельник заявив на підготовчому засіданні, передають Українські Новини.

"Я прошу провести закрите засідання", - сказала адвокатка.

Вона пояснила, що в справі є медичні документи, які не можуть бути оприлюднені у відкритому засіданні.

Своєю чергою, на суді Сопельник попросила вибачення у потерпілих і заявила, що готова нести відповідальність за свої дії.

"Я приношу співчуття і готова нести відповідальність", - зазначила Сопельник.

Наразі в суді оголошено технічну перерву.

Як повідомляли Українськi Новини, в серпні 2019 року 59-річна Сопельник за кермом позашляховика Mazda заднім ходом на великій швидкості наїхала на жінку з хлопчиком.

Тоді обидва постраждалих були госпіталізовані у важкому стані.

Раніше Сергій Притула прокоментував ДТП за участю Лілії Сопельник.

Прокуратура передала до суду звинувачення проти тещі телеведучого Притули в наїзді на автомобілі на 2 осіб в Києві.

Тим часом Притула оголосив про те, що балотується в мери Києва.

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