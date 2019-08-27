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27 серпня 2019, вівторок, 14:19 40
Суспільство 2019-08-27T16:45:04+03:00
Українські Новини
Допомогу ніхто не пропонував: З'явилися подробиці жахливої ДТП з участю тещі Притули

Допомогу ніхто не пропонував: З'явилися подробиці жахливої ДТП з участю тещі Притули

ДТП з Сопельник. Фото: vesti-ukr.com
ДТП з Сопельник. Фото: vesti-ukr.com

ЗМІ оприлюднили скандальні подробиці жахливої ДТП, коли мати і дитина опинилися під колесами джипа, за кермом якого перебувала Лілія Сопельник - теща шоумена Сергія Притули, який публічно пообіцяв допомогу постраждалій стороні і нардепа Ради VIII скликання від групи "Відродження" Віталія Хомутинніка.

Як повідомляють "Вести", незважаючи на публічні обіцянки Сергія Притули відшкодувати збитки потерпілим, їх родичі, станом на 07:00 27 серпня, ніяких пропозицій не отримали.

"Винуватиця ДТП не цікавиться ні станом потерпілих, ні ходом лікування. Ніхто не пропонував допомогу", - розповів адвокат Юрій Сухов і додав, що рідні Лілії Сопельник активно почали поширювати інформацію про те, що причиною ДТП став нібито напад судоми, а сама вона страждає хворобою Паркінсона. Цю ж інформацію підтвердив і сусід сім'ї Сопельник Шаміль Алібасов.

"Зараз серед сусідів її родичі поширюють інформацію, що ногу схопила судома, і вона не могла її прибрати з педалі газу", - розповів чоловік.

Однією з версій ДТП є те, що водій могла переплутати педалі на автоматичній коробці передач. Для встановлення цього захист постраждалих буде ініціювати проведення експертиз.

"Навіть раптова судома не звільняє водія від відповідальності. Якщо у неї є захворювання, за яким їй категорично не можна сідати за кермо, а вона сіла, тоді вона ще й порушила ПДР, і в її діях була підвищена небезпека для оточення - це все одно, що сісти за кермо п'яним", - підкреслив адвокат.

Нагадаємо, в Дарницькому районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими. У дворі будинку автомобіль наїхав на матір з 9-річним сином. За кермом перебувала 59-річна Лілія Сопельник – теща відомого шоумена Сергія Притули.

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