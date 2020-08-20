підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
20 серпня 2020, четвер, 18:33 6
Судова влада 2020-08-20T19:15:02+03:00
Українські Новини
Теща Притули, яку підозрюють у наїзді на жінку і дитину, не з'явилася до суду

Теща Притули, яку підозрюють у наїзді на жінку і дитину, не з'явилася до суду

Кира Молчанова
ДТП, Сергій Притула, Лілія Сопельник
Теща Притули Лілія Сопельник. Фото: Лілія Сопельник/Facebook
Теща Притули Лілія Сопельник. Фото: Лілія Сопельник/Facebook

Підозрювана в наїзді на людей Лілія Сопельник, теща кандидата в мери Києва, шоумена Сергія Притули, не з'явилася на засідання суду у своїй справі.

Про це Українським Новинам повідомив адвокат потерпілої сторони Юрій Сухов.

"Суд відклали, оскільки Сопельник не з'явилася до суду", — сказав він.

З слів Сухова, вона не з'явилася через перебування в лікарні.

"У неї нібито криз", — додав адвокат.

Він не уточнив, коли відбудеться наступне засідання.

Як повідомляли Українськi Новини, політична партія "Голос" висуває кандидатом в мери Києва телеведучого Сергія Притулу.

Прокуратура передала до суду звинувачення проти Лілії Сопельник, тещі телеведучого Сергія Притули, в скоєнні ДТП.

Раніше колишній голова "Голосу" Святослав Вакарчук  вирішив достроково скласти повноваження депутата парламенту, не пробувши в Раді навіть року.

Згідно з опитуванням соціологічної групи "Рейтинг", проведеним в серпні,  електоральний рейтинг партії "Голос" становить 2,6%. Також в опитуванні "Рейтингу"  Кличко випереджає Притулу, Верещук, Пальчевського та Гончарука разом узятих.

Більше новин про: ДТП Сергій Притула Лілія Сопельник

Чиновників командування Медсил ЗСУ викрили в отриманні "відкату" в 1 мільйон гривень
Шмигаль пропонує перший урок 1 вересня присвятити темі захисту від COVID-19
Новини
14 адмінодиниць стали "червоною зоною". Київ залишився у "жовтій" 18:52 Список
У Кличка до 1 вересня встановлять майже 500 велопарковок біля шкіл 18:50
Теща Притули, яку підозрюють у наїзді на жінку і дитину, не з'явилася до суду 18:33
Міністр культури Ткаченко відреагував на скандал з недопуском хлопчика на "Євробачення" 18:22
Шмигаль пропонує перший урок 1 вересня присвятити темі захисту від COVID-19 17:56
більше новин
Флагшток для найбільшого прапора України буде 90 метрів та важитиме 32 тонни, – Кличко 17:52
Трамп опублікував пост з записами "голосів" Порошенка-Байдена, оприлюднені Деркачем, - The Washington Post 14:28
ЗМІ розповіли, як в Тернополі прокуратура тисне на мера методами Януковича 10:14
Ігор Палиця нагадав уряду, що його завдання відновлювати не окремі регіони, а всю країну 18:14
Розкрадання на Шосткинському заводі "Зірка": колектив звинуватив Ірину Верещук в бездіяльності 12:55
більше новин
Кількість хворих на коронавірус знову зростає — зареєстровано майже 2 тис. випадків за добу 09:30
Єгипет з вересня зобов'язав туристів перед в'їздом здавати тест на коронавірус 11:43
Першокласники повинні пройти медогляд перед початком навчального року, — Ляшко 13:07
Платіжки за газ можуть зрости втричі, але не для всіх. Хто заплатить більше 05:30
Смертність від коронавірусу в Україні за добу встановила антирекорд 10:26
більше новин
Черговий антирекорд. У Києві за добу на коронавірус заразилися 227 осіб
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok