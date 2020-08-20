Теща Притули, яку підозрюють у наїзді на жінку і дитину, не з'явилася до суду

Підозрювана в наїзді на людей Лілія Сопельник, теща кандидата в мери Києва, шоумена Сергія Притули, не з'явилася на засідання суду у своїй справі. Про це Українським Новинам повідомив адвокат потерпілої сторони Юрій Сухов. "Суд відклали, оскільки Сопельник не з'явилася до суду", — сказав він. З слів Сухова, вона не з'явилася через перебування в лікарні. "У неї нібито криз", — додав адвокат. Він не уточнив, коли відбудеться наступне засідання. Як повідомляли Українськi Новини, політична партія "Голос" висуває кандидатом в мери Києва телеведучого Сергія Притулу. Прокуратура передала до суду звинувачення проти Лілії Сопельник, тещі телеведучого Сергія Притули, в скоєнні ДТП. Раніше колишній голова "Голосу" Святослав Вакарчук вирішив достроково скласти повноваження депутата парламенту, не пробувши в Раді навіть року. Згідно з опитуванням соціологічної групи "Рейтинг", проведеним в серпні, електоральний рейтинг партії "Голос" становить 2,6%. Також в опитуванні "Рейтингу" Кличко випереджає Притулу, Верещук, Пальчевського та Гончарука разом узятих.