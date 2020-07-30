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30 липня 2020, четвер, 15:39 14
Судова влада 2020-07-30T17:00:03+03:00
Українські Новини
Прокуратура передала до суду обвинувачення проти тещі телеведучого Притули у скоєнні ДТП

Прокуратура передала до суду обвинувачення проти тещі телеведучого Притули у скоєнні ДТП

Елена Новикова
ДТП, Сергій Притула, Лілія Сопельник

Прокуратура передала до суду обвинувальний акт стосовно тещі телеведучого Сергія Притули Лілії Сопельник в скоєнні ДТП в серпні 2019 року та наїзді на 2 людей в Києві.

Про це Українським Новинам повідомив адвокат потерпілих Юрій Сухов.

За його словами, справу передано в Дарницький суд Києва, найближчим часом відбудеться підготовче засідання.

Тещі Притули інкримінується скоєння злочину за статтею 286 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки дорожнього руху).

Справу було передано в суд кілька тижнів тому.

Також Сухов повідомив, що на цьому тижні була проведена чергова операція потерпілій, а надалі планується ще одна.

Він підкреслив, що потерпіла сторона буде наполягати на реальному покарання для Сопельник.

"В обвинувальному акті зазначається, що Сопельник, знаючи про свою хворобу, яка є у переліку хвороб, з якими заборонено керувати автомобілем, все-одно сіла за кермо і приймала ліки, які забороняють сідає за кермо", - додав юрист.

 

Як повідомляли Українські Новини, у серпні 2019 року 59-річна Сопельник за кермом позашляховика Mazda заднім ходом на великій швидкості наїхала на жінку з хлопчиком.

Тоді обидва постраждалих були госпіталізовані у важкому стані.

Раніше Сергій Притула прокоментував ДТП за участю Лілії Сопельник.

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