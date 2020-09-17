Венедіктова підписала підозру в корупції депутату Юрченку

Підозру депутату Верховної Ради Олександру Юрченку, який нещодавно вийшов з фракції "Слуга народу в корупційному правопору ш енні підписала г енеральна прокурорка Ірина Венедіктова .

Про це Українським Новинам повідомило джерело в Офісі генпрокурора.

"Вчора підписала", - сказав він.

За його словами, підозра підписано на підставі матеріалів Національного антикорупційного бюро.

Депутат підозрюється у хабарництві.

Як повідомляли Українськi Новини, Юрченко вийшов з фракції "Слуга народу" на час розслідування можливої корупції свого помічника. У Зеленського підтримали вихід депутата Юрченка з "Слуги народу" на час розслідування.

Раніше Ситник заявив, що в справі про отримання хабара помічником "слуги народу" Юрченком фігурують депутати Ради.



Крім того, помічника депутата Юрченка заарештували з альтернативою внесення застави в сумі 1 млн гривень. Постанова про застосування запобіжного заходу може бути оскаржене протягом 5 днів.



Тим часом суд зобов'язав НАБУ допитати Холодницького як свідка у справі про дачу йому і Ситнику хабара $5 млн. У рамках справи одній людині вже повідомили про підозру.

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