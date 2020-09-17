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17 вересня 2020, четвер, 18:00 7
Президент 2020-09-17T19:45:02+03:00
Українські Новини
Він обов'язково сяде в тюрму, - Зеленський про підозру Юрченка

Він обов'язково сяде в тюрму, - Зеленський про підозру Юрченка

Елена Новикова
Слуга народа, Правоохоронні органи, Корупція, Володимир Зеленський, хабарництво, Хабар, Олександр Юрченко
Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента України
Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента України

Правоохоронці почали швидко працювати, коли отримали сигнал від Володимира Зеленського, що вони можуть покинути свої посади. Президент повідомив про це журналістам під час візиту до Львівської області щодо підозри в корупції депутата Верховної Ради Олександра Юрченка, який вийшов з фракції "Слуга народу" на час розслідування, передають Українські Новини.

"На жаль, правоохоронці почали працювати так дуже швидко, коли вони відчули від мене сигнал, що їх трони трохи хитаються і вони можуть покинути свою посаду. Відразу у нас з'являються кейси. Я б хотів, щоб вони не чекали, а самі це робили щодня , виконуючи свої обов'язки", - сказав він.

Президент додав, що хабарники повинні сидіти в тюрмі, незалежно від їх імен чи партійної приналежності.

"Я дуже радий, що знайшли першого хабарника. Хоча багато хабарників серед чиновників, особливо в областях на місцях. Але ми до всіх доберемося. Я радий, що затримали людину з партії "Слуга народу", який завжди говорив, що він чесний і порядний людина. Сьогодні дали підозра, він його отримав і обов'язково сяде у в'язницю", - сказав Зеленський.

Як повідомляли Українськi Новини, депутату Верховної Ради Олександру Юрченку САП повідомила про підозру в отриманні хабара. В середині серпня поточного року правоохоронцями було зафіксовано факт передачі та отримання народним депутатом через посередника першої частини обумовлених коштів.

Крім того, Вищий антикорупційний суд Києва заарештував помічника депутата Верховної Ради Олександра Юрченка.

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