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21 вересня 2020, понеділок, 20:17 5
Судова влада 2020-09-21T21:00:01+03:00
Українські Новини
Суд заарештував депутата Юрченка і призначив заставу 3 млн гривень

Суд заарештував депутата Юрченка і призначив заставу 3 млн гривень

Елена Новикова
Арешт, Вищий антикорупційний суд, Грошова застава, хабарництво, Олександр Юрченко, застава
Олександр Юрченко. Фото: facebook.com/yurchenko211
Олександр Юрченко. Фото: facebook.com/yurchenko211

Вищий антикорупційний суд обрав підозрюваному у хабарництві депутату Верховної Ради Олександру Юрченку (позафракційний) запобіжний захід у вигляді арешту і призначив заставу розміром 3 млн гривень.

Таке рішення суд ухвалив у понеділок, передають Українські Новини.

Суд частково задовольнив клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

САП просила суд заарештувати Юрченка із заставою розміром 6,4 млн гривень.

Юрченко був узятий під варту в залі суду.

Як повідомляли Українськi Новини, за помічника Олександра Юрченка, який підозрюється в хабарництві та змові, внесли заставу 1,552 млн гривень.

Крім того, Зеленський зробив заяву відносно справи Юрченка: "Сьогодні дали підозру, він її отримав і обов'язково сяде у в'язницю". Також президент розповів, що правоохоронці почали швидко працювати, коли отримали сигнал від нього, що вони можуть покинути свої посади.

Тим часом стало відомо, що Юрченко може володіти незареєстрованою травматичною або вогнепальною зброєю, яку помітили в салоні його автомобіля.

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