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21 вересня 2020, понеділок, 17:51 10
Судова влада 2020-09-21T19:00:01+03:00
Українські Новини
Депутат Юрченко може володіти незареєстрованою зброєю, - САП

Депутат Юрченко може володіти незареєстрованою зброєю, - САП

Елена Новикова
Депутат, САП, Вогнепальна зброя, Зброя, Олександр Юрченко, Травматична зброя
Олександр Юрченко. Фото: facebook.com/yurchenko211
Олександр Юрченко. Фото: facebook.com/yurchenko211

Депутат Верховної Ради Олександр Юрченко (позафракційний), який підозрюється в одержанні неправомірної вигоди, може володіти незареєстрованою травматичною або вогнепальною зброєю.

Про це в ході судового засідання повідомив представник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

За його словами, в день вручення повідомлення про підозру біля будинку Юрченка був виявлений автомобіль Lexus 470, в салоні якого знаходився пістолет і мобільний телефон.

При цьому співробітники Національного антикорупційного бюро (НАБУ) не могли провести обшук в автомобілі і вилучити зазначені предмети, оскільки на той момент не мали дозволу суду.

Після отримання такого судового рішення детективи НАБУ провели обшук в автомобілі, однак зброї і телефону вже не було.

Разом з тим прокурор повідомив, що Юрченко не реєстрував право на носіння зброї.

Як повідомляли Українськi Новини, Вищий антикорупційний суд почав обрання запобіжного заходу Юрченку.

Раніше Юрченко вийшов зі складу фракції "Слуга народу", але його вихід з депутатської фракції не тягне за собою припинення депутатських повноважень.

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