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23 вересня 2020, середа, 15:01 8
Судова влада 2020-09-23T16:15:02+03:00
Українські Новини
Суд заарештував частину майна депутата Ради Юрченка

Суд заарештував частину майна депутата Ради Юрченка

Елена Новикова
Корупція, Арешт майна, Олександр Юрченко
Олександр Юрченко Фото: facebook.com/yurchenko211
Олександр Юрченко Фото: facebook.com/yurchenko211

На частину майна депутата Верховної Ради Олександра Юрченка (позафракційний), якого підозрюють у хабарництві, Вищий антикорупційний суд наклав арешт.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в Офісі генпрокурора.

"Арешт накладено, але поки не на все майно", - сказав співрозмовник.

Він не уточнив, про арешт якого майна йдеться.

Згідно з електронною декларацією, Юрченко володіє частиною квартири, а також грошовими коштами в сумі 50 тис. доларів.

На сьогодні Юрченко продовжує перебувати в СІЗО, заставу за нього поки не внесений.

Як повідомляли Українськi Новини, 21 вересня Вищий антикорупційний суд заарештував його і призначив заставу 3 млн гривень .

Раніше повідомлялося про те, що депутат Гео Лерос (позафракційний) заявив, що НАБУ затримало за хабар помічника депутата Олександра Юрченка , який на той момент був у партії "Слуга народу".

У четвер, 17 вересня, стало відомо, що  Олександр Юрченко вийшов з фракції "Слуга народу" у Верховній Раді .

Крім того, під час судового засідання, яке проходило в понеділок, 21 вересня, представник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомив, що  Олександр Юрченко може володіти незареєстрованою травматичною або вогнепальною зброєю .

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