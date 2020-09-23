Суд заарештував частину майна депутата Ради Юрченка

На частину майна депутата Верховної Ради Олександра Юрченка (позафракційний), якого підозрюють у хабарництві , Вищий антикорупційний суд наклав арешт .

Про це Українським Новинам повідомило джерело в Офісі генпрокурора.

"Арешт накладено, але поки не на все майно", - сказав співрозмовник.

Він не уточнив, про арешт якого майна йдеться.

Згідно з електронною декларацією, Юрченко володіє частиною квартири, а також грошовими коштами в сумі 50 тис. доларів.

На сьогодні Юрченко продовжує перебувати в СІЗО, заставу за нього поки не внесений.

Як повідомляли Українськi Новини, 21 вересня Вищий антикорупційний суд заарештував його і призначив заставу 3 млн гривень .

Раніше повідомлялося про те, що депутат Гео Лерос (позафракційний) заявив, що НАБУ затримало за хабар помічника депутата Олександра Юрченка , який на той момент був у партії "Слуга народу".

У четвер, 17 вересня, стало відомо, що Олександр Юрченко вийшов з фракції "Слуга народу" у Верховній Раді .

Крім того, під час судового засідання, яке проходило в понеділок, 21 вересня, представник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомив, що Олександр Юрченко може володіти незареєстрованою травматичною або вогнепальною зброєю .

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