Глава НАБУ Ситник захворів на коронавірус, — джерело

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник захворів на коронавірус .

Про це Українським Новинам повідомило інформоване джерело.

"Це правда, що він захворів COVID-19", — сказав співрозмовник.

З його слів, у зв'язку з цим Ситник працює дистанційно.

Інших деталей джерело не повідомило.

У НАБУ поки не коментують ситуацію, уточнюючи лише, що Ситник на лікарняному.

Як повідомляли Українськi Новини, зарплата директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артема Ситника за серпень становила 156 912 гривень.

Раніше повідомлялося про те, що в квітні Артем Ситник задекларував земельну ділянку дружини в Криму і 160 тисяч щомісячної зарплати.

На честь дня народження глави НАБУ Артема Ситника в Києві з'явився банер з "привітанням" .

Також чолі НАБУ Артему Ситнику і колишньому главі САП Назару Холодницькому пропонували 6 мільйонів доларів хабара за закриття справи Злочевського.

Крім того, НАБУ повідомили, що звільнення Холодницька не повинно перешкодити розслідуванню .

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