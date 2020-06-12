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12 червня 2020, пʼятниця, 21:17 68
Силові структури 2020-06-12T23:00:03+03:00
Українські Новини
Ситнику і Холодницькому пропонували 6 млн доларів хабара за закриття справи Злочевського

Ситнику і Холодницькому пропонували 6 млн доларів хабара за закриття справи Злочевського

Кира Молчанова
НАБУ, САП, Назар Холодницький, Артем Ситник, Микола Злочевський
Спроба дати хабар. Фото: прес-служба САП
Спроба дати хабар. Фото: прес-служба САП

Національне антикорупційне бюро задокументувало факт дачі керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назару Холодницкому та директору Національного антикорупційного бюро Артему Ситнику6 мільйонів доларів хабара. Хабар пропонували за закриття справи стосовно колишнього міністра екології Миколи Злочевського.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Щойно під процесуальним керівництвом САП детективи НАБУ задокументували факт надання колишнім високопоставленою особою попередньої влади за посередництва його "правої руки", чиновника Управління ДФС в м. Києві та інших осіб, неправомірної вигоди керівництву НАБУ і керівнику САП", - сказано в ньому.

Хабар пропонували за прийняття рішення про закриття кримінальної справи, в якій зазначеній особі повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч. 5 ст. 91, ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу.

Правоохоронці вилучили 6 мільйонів доларів.

Наразі детективами Національного бюро проводяться невідкладні слідчі дії, спрямовані на документування протиправних дій осіб, які надавали неправомірну вигоду.

Гроші в сумці. Фото: прес-служба САПГроші в сумці. Фото: прес-служба САП

Як повідомляли Українські Новини, генеральний прокурор Ірина Венедіктова вважає, що у заступника генпрокурора — спеціалізованого антикорупційного прокурора Назара Холодницкого є шанс переобратися на другий термін.

Генеральний прокурор Венедіктова Ірина заявляє, що службове розслідування стосовно керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назара Холодницкого виявило низку порушень у його роботі.

Також Венедіктова звинуватила САП у неефективності і попросила продемонструвати судові вироки щодо топ-чиновників.

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Ситнику і Холодницькому пропонували 6 млн доларів хабара за закриття справи Злочевського
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