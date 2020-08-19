"Спасибо, что никого не посадил, братан!". Директора НАБУ Ситника оригінально привітали з 41 днем народження

Сьогодні директору Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артему Ситнику, який пішов у відпустку , виповнився 41 рік. На честь його дня народження в Києві з'явився банер з "привітанням". Про це повідомляє кореспондент Українських Новин.

Банер висить на пішохідному мосту через проспект Степана Бандери, недалеко від станції метро "Почайна".



"Спасибо, что никого не посадил, братан!!! С Днюхой!" — написано на банері.

Артем Ситник відзначає 41 день народження

Банер до дня народження Ситника



Артем Ситник народився 19 серпня 1979 смт Компаніївка, Кіровоградська область. Він український юрист, колишній слідчий прокуратури, а з 16 квітня 2015 року — директор Національного антикорупційного бюро України.



Як повідомляли Українські Новини, Ситник пробуде у відпустці до 24 серпня до Дня незалежності.



Крім того, НАБУ розслідує 7 справ про незаконне збагачення ексчиновників.



Тим часом зарплата директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника за квітень становила 151 213 гривень.







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