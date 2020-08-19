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19 серпня 2020, середа, 09:17 11
Суспільство 2020-08-19T11:15:03+03:00
Українські Новини
"Спасибо, что никого не посадил, братан!". Директора НАБУ Ситника оригінально привітали з 41 днем народження

"Спасибо, что никого не посадил, братан!". Директора НАБУ Ситника оригінально привітали з 41 днем народження

Валерия Драгомирова
НАБУ, Артем Ситник, день народження
Ситника привітали з днем народження
Ситника привітали з днем народження

Сьогодні директору Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артему Ситнику, який пішов у відпустку, виповнився 41 рік. На честь його дня народження в Києві з'явився банер з "привітанням". Про це повідомляє кореспондент Українських Новин.

Банер висить на пішохідному мосту через проспект Степана Бандери, недалеко від станції метро "Почайна". 

"Спасибо, что никого не посадил, братан!!! С Днюхой!" — написано на банері. 

Артем Ситник зазначає 41 день народженняАртем Ситник відзначає 41 день народження

Банер до дня народження СитникаБанер до дня народження Ситника


Артем Ситник народився 19 серпня 1979 смт Компаніївка, Кіровоградська область. Він український юрист, колишній слідчий прокуратури, а з 16 квітня 2015 року — директор Національного антикорупційного бюро України.

Як повідомляли Українські Новини, Ситник пробуде у відпустці до 24 серпня до Дня незалежності.

Крім того, НАБУ розслідує 7 справ про незаконне збагачення ексчиновників.

Тим часом зарплата директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника за квітень становила 151 213 гривень.



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