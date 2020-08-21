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21 августа 2020, пятница, 18:59 169
Судебная власть 2020-08-21T20:00:02+03:00
Українські Новини
Увольнение Холодницкого не должно помешать расследованиям, — НАБУ

Увольнение Холодницкого не должно помешать расследованиям, — НАБУ

Елена Новикова
Увольнение, НАБУ, Назар Холодницкий, САП, Увольнение Холодницкого
НАБУ. Фото: пресс-служба
НАБУ. Фото: пресс-служба

Увольнение с должности руководителя САП Назара Холодницкого не должно помешать расследованиям Национального антикоррупционного бюро.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба НАБУ.

"Период пятилетнего сотрудничества НАБУ и САП запомнился стремительным стартом противодействия топ-корупции в Украине, резонансными расследованиями и первыми судебными приговорами с реальной мерой наказания виновных. Как в любом рабочем процессе, было разное: конфликты, дискуссии, компромиссы и достижения полного согласия. Отметим, что прошедшие полгода стали едва ли не самым конструктивным с точки зрения взаимодействия и эффективности работы НАБУ и САП", - сказали в ведомстве.

НАБУ надеется, что увольнение руководителя САП и последующая необходимость решения отдельных рабочих вопросов с Офисом генерального прокурора не станет риском для функционирования налаженного антикоррупционного механизма.

Как сообщали Українськi Новини, исполняющим обязанности руководителя САП назначен Максим Грищук.

Ранее Назар Холодницкий заявил о 5 попытках подкупа руководства НАБУ и САП с 2015.

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