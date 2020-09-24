В Україні 3372 нових хворих. Одужала рекордна кількість людей

За минулу добу, 23 вересня, кількість нових виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні знизилася на 3, 6%, нових летальних випадків - на 17,5%. Так, кількість хворих на коронавірус збільшилася на 3 372 до 188 106, кількість померлих від захворювання - на 52 людини до 3 757 порівняно з попередньою добою, 22 вересня.

Про це йдеться в повідомленні Ради національної безпеки і оборони, передають Українські Новини.

Згідно з ним, станом на ранок 24 вересня в Україні зареєстровано 188 106 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 757 летальних, 83 458 осіб одужали.

За добу зафіксовано 3 372 нових випадки захворювання, одужали 1 788 осіб, померли 52 людини.

Таким чином, 23 вересня показник нових хворих за добу був вищим, ніж тих, хто одужав - 3 372 проти 1 788.

Кількість активних хворих (хворі без урахування тих, хто одужав і помер) на ранок 24 вересня становила 100 891 людину, що на 1,5% більше порівняно з попередньою добою.

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано в Києві (20 665), Львівській (19 250) та Харківській областях (16 193).

У Чернівецькій області зафіксовано 13 562 випадки COVID-19, в Івано-Франківській - 12 952 випадки, в Тернопільській - 12 334, в Одеській - 12 309, у Рівненській - 11 621, в Закарпатській - 9 416, у Київській - 8 286, у Волинській - 7 235, у Вінницькій - 5 556, у Житомирській - 5 262, у Хмельницькій - 5 185, у Дніпропетровській - 4 692 випадки.

3 647 випадків виявлено в Чернігівській області, 3 355 випадків - в Черкаській 3 352 випадки - в Сумській, 3 288 випадків - в Запорізькій, 2 767 випадків - в Донецькій, 2 717 випадків - в Миколаївській, 1 677 випадків - в Полтавській, 1 039 випадків - в Кіровоградській, 905 випадків - в Херсонській і 841 випадок - в Луганській області.

Кількість хворих на ковід станом на 24 вересня. Інфографіка: РНБО

Як повідомляли Українські Новини, серед правоохоронців за минулу добу зареєстровано 103 нових випадки коронавірусу.

Тим часом, українські лікарі показали, як коронавірус змінює легені інфікованих.

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