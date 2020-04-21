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  • Ситник задекларував земельну ділянку дружини в Криму і 160 тис. щомісячної зарплати
21 квітня 2020, вівторок, 16:44 17
Політика 2020-04-21T17:15:10+03:00
Українські Новини
Ситник задекларував земельну ділянку дружини в Криму і 160 тис. щомісячної зарплати

Ситник задекларував земельну ділянку дружини в Криму і 160 тис. щомісячної зарплати

Ярина Вацяк
НАБУ, Артем Ситник, декларація про доходи
Артем Ситник
Артем Ситник

Директор Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артем Ситник задекларував земельну ділянку у власності дружини в Севастополі (Крим), 160 тис. середньої щомісячної зарплати і 37 тис. доларів готівкових коштів за 2019 рік в той час, як за березень 2020 року зарплата Ситника становила 224 495 гривень.

Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передають Українські Новини.

Зарплата Ситника за рік становила 2 млн гривень.

Крім того, готівкою директор НАБУ задекларував 37 тис. доларів.

Доходи дружини Ситника Анни не вказані.

Також дружина директора НАБУ володіє земельною ділянкою площею 416 кв. м в анексованому Росією Севастополі.

Ситник володіє квартирою в Броварах Київської області площею 82,6 кв. м.

Також директор НАБУ володіє автомобілем KIA 2017 року випуску, який в 2017 році придбав за 802 тис. гривень.

Вкладів у банках у нього немає.

Як повідомляли Українські Новини, Ситник задекларував земельну ділянку дружини в Криму, 1,8 млн гривень доходів і 30 тис. доларів готівки за 2018 рік.

У січні зарплата директора НАБУ Ситника склала майже 200 тисяч гривень. Посадовий оклад Ситника склав 115 080 гривень.

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