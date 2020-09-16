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16 вересня 2020, середа, 06:00 3 Документ
Судова влада 2020-09-16T06:00:01+03:00
Українські Новини
У серпні Ситнику майже вдвічі урізали зарплату

У серпні Ситнику майже вдвічі урізали зарплату

Анна Рудык
Зарплата, НАБУ, Артем Ситник, зарплата чиновників
Артем Ситник
Артем Ситник

Зарплата директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артема Ситника, який в серпні тиждень перебував у відпустці, за серпень становила 156 912 гривень.

Про це йдеться у відповіді НАБУ на запит Українських Новин.

Посадовий оклад Ситника становив 94 590 гривень, доплата за вислугу років - 37 836 гривень, доплата за роботу, пов'язану з доступом до державної таємниці, - 9 459 гривень, доплата за ранг - 600 гривень, надбавка як державному експерту з питань таємниць - 18 918 гривень, відпускні - 34 711 гривень, компенсація на невикористані дні відпустки - 86,7 тис гривень.

При цьому, згідно з обмеження за розміром зарплат чиновників, встановленим законом "Про державний бюджет України на 2020 рік", з його зарплати було вирахувано 125 980 гривень.

Після утримання податків і зборів Ситник отримав 126 314 гривень.

Як повідомляли Українські Новини, суд зобов'язав НАБУ допитати Холодницького як свідка у справі про давання йому і Ситнику хабара $5 млн.

Також в ДБР заявили, що Ситник порушує закон, ігноруючи рішення КС про незаконність його призначення.

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