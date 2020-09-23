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23 вересня 2020, середа, 15:46 6
Вибори 2020-09-23T17:15:02+03:00
Українські Новини
Добкін і Кернес битимуться за крісло мера Харкова

Добкін і Кернес битимуться за крісло мера Харкова

Валерия Драгомирова
Геннадій Кернес, Мер Харкова, Місцеві вибори, Михайло Добкін
Добкін і Кернес. Фото: segodnya
Добкін і Кернес. Фото: segodnya

Про подачу документів на реєстрацію кандидатом в мери Харкова заявив колишній депутат Верховної Ради від фракції "Опозиційний блок" Михайло Добкін.

Про це Добкін повідомив в своєму Telegram-каналі, передають Українські Новини.

"Шановні харків'яни, дорогі друзі. Сьогодні я подав документи на реєстрацію кандидатом на посаду Харківського міського голови" , - написав він.

Він додав, що бажає голові Харківської міської ради Геннадію Кернесу якнайшвидшого одужання і повернення до рідного Харкова.

Як повідомляли Українськi Новини, раніше Добкін заявляв, що планує балотуватися в мери Києва і навіть запустив рекламу

Партія "Блок Кернеса - Успішний Харків" висунула кандидатом в мери Харкова Кернеса. Зараз чинний мер перебуває в німецькій клініці "Шаріте"

Раніше в Харківській міській раді розповіли про стан здоров'я мера Кернеса

Також повідомлялося, що у Кернеса коронавірус і двостороннє запалення легенів

Добкін і Кернес соратники з 2006 року, коли Добкін був мером Харкова. 

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