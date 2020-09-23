Добкін і Кернес битимуться за крісло мера Харкова

Про подачу документів на реєстрацію кандидатом в мери Харкова заявив колишній депутат Верховної Ради від фракції "Опозиційний блок" Михайло Добкін. Про це Добкін повідомив в своєму Telegram-каналі, передають Українські Новини. "Шановні харків'яни, дорогі друзі. Сьогодні я подав документи на реєстрацію кандидатом на посаду Харківського міського голови" , - написав він. Він додав, що бажає голові Харківської міської ради Геннадію Кернесу якнайшвидшого одужання і повернення до рідного Харкова. Як повідомляли Українськi Новини, раніше Добкін заявляв, що планує балотуватися в мери Києва і навіть запустив рекламу. Партія "Блок Кернеса - Успішний Харків" висунула кандидатом в мери Харкова Кернеса. Зараз чинний мер перебуває в німецькій клініці "Шаріте" . Раніше в Харківській міській раді розповіли про стан здоров'я мера Кернеса. Також повідомлялося, що у Кернеса коронавірус і двостороннє запалення легенів. Добкін і Кернес соратники з 2006 року, коли Добкін був мером Харкова.