Екс-депутат Ради Добкін планує балотуватися в мери Києва

Колишній депутат Верховної Ради від фракції "Опозиційний блок" Михайло Добкін, який раніше купив барельєф Ордена Перемоги з львівського Монумента Слави за півмільйона гривень, планує балотуватися в мери Києва.

Про це він заявив у ефірі телеканалу "НАШ", передають Українські Новини.

"Я останнім часом серйозно розглядаю для себе можливість балотуватися і поборотися з нинішнім міським головою Києва за цей високий пост", — сказав він.

Він підкреслив, що йому не подобається те, що відбувається з Києвом, і він має намір це виправити.

"Перша столиця. Ми її відремонтуємо, ми зробимо її такою ж класною, якою вона була до приходу Кличка та інших йому подібних, і передамо її в руки киян", — сказав він.

З його слів, "відсиджуватися", дивлячись на те, що відбувається зараз у Києві, не можна.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський заявив, що у праймеріз партії "Слуга народу" на висунення кандидата в мери Києва будуть брати участь не тільки члени партії.

Віталій Кличко також буде балотуватися на виборах мера Києва.