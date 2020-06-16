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16 червня 2020, вівторок, 19:40 8
Вибори 2020-06-16T21:00:03+03:00
Українські Новини
Екс-депутат Ради Добкін планує балотуватися в мери Києва

Екс-депутат Ради Добкін планує балотуватися в мери Києва

Елена Новикова
вибори мера, Вибори мера Києва, Михайло Добкін
Михайло Добкін
Михайло Добкін

Колишній депутат Верховної Ради від фракції "Опозиційний блок" Михайло Добкін, який раніше купив барельєф Ордена Перемоги з львівського Монумента Слави за півмільйона гривень, планує балотуватися в мери Києва.

Про це він заявив у ефірі телеканалу "НАШ", передають Українські Новини.

"Я останнім часом серйозно розглядаю для себе можливість балотуватися і поборотися з нинішнім міським головою Києва за цей високий пост", — сказав він.

Він підкреслив, що йому не подобається те, що відбувається з Києвом, і він має намір це виправити.

"Перша столиця. Ми її відремонтуємо, ми зробимо її такою ж класною, якою вона була до приходу Кличка та інших йому подібних, і передамо її в руки киян", — сказав він.

З його слів, "відсиджуватися", дивлячись на те, що відбувається зараз у Києві, не можна.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський заявив, що у праймеріз партії "Слуга народу" на висунення кандидата в мери Києва будуть брати участь не тільки члени партії.

Віталій Кличко також буде балотуватися на виборах мера Києва.

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