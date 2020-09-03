підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
03 вересня 2020, четвер, 15:33 14 Відео
Вибори 2020-09-03T16:45:01+03:00
Українські Новини
Добкін рекламує свій знаменитий відеоролик "текст по-деб*льному написан"

Добкін рекламує свій знаменитий відеоролик "текст по-деб*льному написан"

Павло Твердохліб
Мер Києва, Михайло Добкін, Місцеві вибори-2020
Михайло Добкін. Фото: Facebook
Михайло Добкін. Фото: Facebook

Колишній народний депутут України, екс-мер Харкова і кандидат на посаду мера Києва Михайло Добкін оплатив розміщення та просування в соціальній мережі Facebook свого агітаційного відеоролика з використанням частини старого відомого відеоролика 2006 року, в якому політик вживав фразу "текст по-деб*льному написан".

Про це свідчать дані в соцмережі Facebook, а саме адміністрація соцмережі позначила розміщений агітаційний відеоролик Добкіна як рекламу, яку оплатив сам Добкін.

"Пощастило харків'янам, пощастить і киянам! Поки світові мегаполіси та столиці впроваджують інноваційні рішення в області інфраструктури, київська влада впроваджує черговий транспортний колапс і ремонтні роботи. В таких умовах, Київ не скоро зможе стати зразком європейської столиці. Досить спостерігати за цим склавши руки! Хто зі мною?" - прокоментував відеоролик політик.

Нагадаємо, Верховна Рада призначила місцеві вибори на неділю, 25 жовтня. Раніше Добкін кинув виклик на місцевих виборах діючому мерові Києва Віталію Кличку.

Як повідомляли Українські Новини, за результатами соціологічного дослідження Центру Разумкова, у Добкіна рейтинг електоральних симпатій в Києві вище, ніж у Гончаренка, Іллєнка, Берези та Білецького.

Більше новин про: Мер Києва Михайло Добкін Місцеві вибори-2020

Лікарів змушують приховувати коронавірус на роботі, щоб не покарали всю лікарню, - Офіс президента
Шевченко задекларував 0,5 млн гривень зарплати за серпень
Новини
Фракція ОПЗЖ в Раді вимагає повернути право голосу мешканцям Донбасу 16:39
Авіакомпанія airBaltic відкриє прямий рейс з Вільнюса до Києва 16:25
Це був тест на пожежостійкість будинку, та він пройдений, – в Taryan Group розкрили подробиці того, що сталося на будівництві елітного ЖК 16:23
У Київській області зросла кількість дітей, у яких виявили коронавірус 16:05
СБУ розкрила мільйонні схеми крадіжки під час ремонту доріг в Донецькій і Кіровоградській областях 15:54
більше новин
Світлана Дьоміна: у спільноти арбітражних керуючих великі проблеми 18:18 Думка
Національна музична премія "Українська пісня року" - спільний проєкт Михайла Поплавського та Олега Винника відбудеться 28 листопада 09:28
"Гільдія кінематографістів Одеси" заявляє про незаконність приватизації "Одеської кіностудії" і вимагає її повернення державі 12:11
Павло Вовк висловив упевненість, що суддям вдасться відстояти незалежність судової системи 18:43
Семиноженко – у Харкові, Червоненко – в Одесі, Куліченко – у Дніпрі, – "Наш край" презентував команду на вибори 15:36
більше новин
Національна музична премія "Українська пісня року" - спільний проєкт Михайла Поплавського та Олега Винника відбудеться 28 листопада 09:28
4.09.20 12:00 Прес-конференція: "Презентація програмного продукту - калькулятор моделювання результатів місцевих виборів 2020 року" 16:01
Світлана Дьоміна: у спільноти арбітражних керуючих великі проблеми 18:18 Думка
НБУ відзвітував про фінрезультати за 1-е півріччя 11:02
Святкування Дня міста Одесі 2 вересня 2020 року. Фото: Пушкінська
Це за межею здорового глузду. Степанов розкритикував владу Одеси за масові святкування Дня міста 12:05
більше новин
Рада відмовилася внести зміни до Виборчого кодексу з урахуванням нового адміністративно-територіального
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok