Добкін рекламує свій знаменитий відеоролик "текст по-деб*льному написан"

Колишній народний депутут України, екс-мер Харкова і кандидат на посаду мера Києва Михайло Добкін оплатив розміщення та просування в соціальній мережі Facebook свого агітаційного відеоролика з використанням частини старого відомого відеоролика 2006 року, в якому політик вживав фразу "текст по-деб*льному написан".

Про це свідчать дані в соцмережі Facebook, а саме адміністрація соцмережі позначила розміщений агітаційний відеоролик Добкіна як рекламу, яку оплатив сам Добкін.

"Пощастило харків'янам, пощастить і киянам! Поки світові мегаполіси та столиці впроваджують інноваційні рішення в області інфраструктури, київська влада впроваджує черговий транспортний колапс і ремонтні роботи. В таких умовах, Київ не скоро зможе стати зразком європейської столиці. Досить спостерігати за цим склавши руки! Хто зі мною?" - прокоментував відеоролик політик.

Нагадаємо, Верховна Рада призначила місцеві вибори на неділю, 25 жовтня. Раніше Добкін кинув виклик на місцевих виборах діючому мерові Києва Віталію Кличку.

Як повідомляли Українські Новини, за результатами соціологічного дослідження Центру Разумкова, у Добкіна рейтинг електоральних симпатій в Києві вище, ніж у Гончаренка, Іллєнка, Берези та Білецького.

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