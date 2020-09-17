підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Політика
  • Кернеса перевезли в ту саму німецьку клініку, де лікують Навального
17 вересня 2020, четвер, 12:07 7
Політика 2020-09-17T13:30:02+03:00
Українські Новини
Кернеса перевезли в ту саму німецьку клініку, де лікують Навального

Кернеса перевезли в ту саму німецьку клініку, де лікують Навального

Валерия Драгомирова
Геннадій Кернес, Мер Харкова, Хворі на коронавірус
Геннадій Кернес. Фото: Facebook/gennadykernes
Геннадій Кернес. Фото: Facebook/gennadykernes

Голову Харківської міської ради Геннадія Кернеса, який захворів на коронавірус,  доставили в німецьку клініку, його стан важкий.

Про це український бізнесмен Павло Фукс повідомив у своєму Telegram-каналі, передають Українські Новини.


"Близько години ночі Геннадій Кернес прилетів в клініку "Шаріте". Стан важкий, але він в свідомості - обмінялися кількома словами з ним по відеозв'язку", — написав він.

"Шаріте" - клінічний комплекс, розташований в чотирьох районах Берліна.

Як повідомляли Українськi Новини, в Харківській міській раді розповіли про стан здоров'я мера Кернеса. З слів Сидоренка, всі чутки про те, що він в комі й без свідомості поширюють телеграм-канали, близькі до політичних опонентів. 

Раніше ЗМІ писали, що евакуювати Геннадія Кернеса в Німеччину прилетів той самий літак, на якому перевозили до Німеччини Навального. 

Тим часом Юлія Тимошенко, яка хворіла на коронавірус, одужала. Також повідомлялося про важкий стан політика і навіть підключення до апарату ШВЛ.

Більше новин про: Геннадій Кернес Мер Харкова Хворі на коронавірус

У Раду внесли постанову про відставку міністра фінансів Марченка
Коронавірус в Україні: понад 3,5 тисячі нових випадків за добу
Новини
"Реформи" у будівництві дали нове життя корупційним махінаціям, – ЗМІ 13:35
Партія "За майбутнє" увійшла до ТОП-5 по всій країні, – опитування "Рейтинг" 13:21
Асоціації ВДЕ будуть захищати зелену енергетику від Коломойського, - ЗМІ 13:13
Міжнародні військові навчання Rapid Trident-2020 почалися у Львівській області 12:43
Крадіжка пива з магазину. Фото: newizv.ru
Депутат Юрченко у 2009 році поцупив 4 пляшки пива в київському магазині, - Портнов 12:33 Фото
більше новин
Байден та Порошенко. Фото: twitter.com/mfa_ukraine
Байден назвав Трампа собакою, – Деркач опублікував нові записи 14:30
Деркач подав до суду на бездіяльність українського МЗС 15:45
Труханов виступив проти Національного корпусу 14:40
Андрій Деркач. Скріншот: прес-конференція
Деркач опублікував схеми крадіжки з тарифів та запропонував знизити їх на третину 15:25
Коломойский рветься заробляти на аукціонах "Енергоатому" по аналогічній схемі, як в "Центренерго" — Популях Популях 16:53
більше новин
Верховна Рада офіційно не визнала результати виборів в Білорусі 13:42
Кабмін змінив критерії віднесення регіонів до "червоній зоні" епіднебезпеки 14:50
Непал має намір відкрити країну для туристів у середині жовтня 10:49
Про численні спалахи АЧС повідомили в Німеччині 12:04
Коронавірус в Україні: понад 3,5 тисячі нових випадків за добу 09:21
більше новин
Бойовики двічі обстріляли позиції ЗСУ з гранатомета і стрілецької зброї
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok