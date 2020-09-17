Кернеса перевезли в ту саму німецьку клініку, де лікують Навального

Голову Харківської міської ради Геннадія Кернеса, який захворів на коронавірус, доставили в німецьку клініку, його стан важкий. Про це український бізнесмен Павло Фукс повідомив у своєму Telegram-каналі, передають Українські Новини. "Близько години ночі Геннадій Кернес прилетів в клініку "Шаріте". Стан важкий, але він в свідомості - обмінялися кількома словами з ним по відеозв'язку", — написав він. "Шаріте" - клінічний комплекс, розташований в чотирьох районах Берліна. Як повідомляли Українськi Новини, в Харківській міській раді розповіли про стан здоров'я мера Кернеса. З слів Сидоренка, всі чутки про те, що він в комі й без свідомості поширюють телеграм-канали, близькі до політичних опонентів. Раніше ЗМІ писали, що евакуювати Геннадія Кернеса в Німеччину прилетів той самий літак, на якому перевозили до Німеччини Навального. Тим часом Юлія Тимошенко, яка хворіла на коронавірус, одужала. Також повідомлялося про важкий стан політика і навіть підключення до апарату ШВЛ.