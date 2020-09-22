Харківський тервиборчком отримав першу заявку на реєстрацію кандидата в мери Харкова

Харківська міська територіальна виборча комісія Харківського району Харківської області отримала першу заявку на реєстрацію кандидата в мери Харкова.

Про це Українським Новинам повідомили в тервиборчкомі.

"Ось сьогодні одна партія принесла (документи), від неї є кандидат в мери Харкова... Соловйов Микита Олександрович від партії "Демократична сокира"", - сказали в тервиборчкомі.

Так, тервиборчком станом на 22 вересня отримав тільки одну заявку.

"Остаточні дані будуть 24 вересня, до 24:00 прийматимемо документи. 25 вересня буде вже дані ", - додали в тервиборчкомі.

Соловйов балотувався в депутати Верховної Ради по одномандатному 169-му округу у 2019 році, зайняв 4-е місце, набравши 3,40% голосів.

Як повідомляли Українськi Новини, раніше голова Харківської міської ради Геннадій Кернес заявив про свій намір балотуватися в мери Харкова від "Блоку Кернеса - успішний Харків".

Крім того, рішення про непроведення місцевих виборів у 18 громадах Донбасу переглянуто не буде.

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