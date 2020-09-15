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15 вересня 2020, вівторок, 11:45 13
Суспільство 2020-09-15T14:30:04+03:00
Українські Новини
Кернес в лікарні, але знаходиться в свідомості. У Харківській міській раді розповіли про стан здоров'я мера

Кернес в лікарні, але знаходиться в свідомості. У Харківській міській раді розповіли про стан здоров'я мера

Кира Молчанова
Геннадій Кернес, Харків, Коронавірус, лікарняний
Геннадій Кернес. Фото: facebook.com/gennadykernes
Геннадій Кернес. Фото: facebook.com/gennadykernes

Попри чутки про захворювання на коронавірус, глава Харківської міської ради Геннадій Кернес у кому не впав, але знаходиться в лікарні.

Про це повідомляє видання "Страна" з посиланням на розмову з керівником пресслужби Харківської міської ради Юрієм Сидоренком.

"Ніякої коми немає. Всі чутки про те, що він в комі і без свідомості поширюють телеграм-канали, близькі до політичних опонентів. Є деякі проблеми зі здоров'ям, які абсолютно вирішувані. Я у нього не був, але медперсонал, який недавно від нього вийшов, каже, що він "контактний". Запевняють, що він у свідомості", - заявив Юрій Сидоренко.

Крім того, Харківська міськрада офіційно підтвердила, що Кернес знаходиться на лікарняному.

Як повідомляли Українські Новини, голова Миколаївської обласної державної адміністрації Олександр Стаднік захворів на коронавірус. Стаднік також повідомив, що буде проходити лікування в Києві, а не в Миколаївській області.

Також лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко вилікувалася від коронавірусу.

Раніше її було підключено до апарату штучної вентиляції легенів (ШВЛ). Стан оцінювався як стабільно тяжкий.

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