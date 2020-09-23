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23 вересня 2020, середа, 15:27 6
Кабмін 2020-09-23T17:00:03+03:00
Українські Новини
Шмигаль заявив, що в Кабміні як і раніше обмежують зарплати співробітникам

Шмигаль заявив, що в Кабміні як і раніше обмежують зарплати співробітникам

Ольга Фандорина
Карантин, Кабмін, зарплата чиновників, обмеження зарплат
Кабмін. Фото: menr.gov.ua
Кабмін. Фото: menr.gov.ua

Заробітна платня членів Кабінету Міністрів залишається обмеженою 5 розмірами середніх зарплат в економіці, попри рішення Конституційного Суду, який визнав неконституційним обмеження на час карантину зарплат чиновників.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав під час засідання уряду, передають Українські Новини.

"Підкреслю і підтверджу публічно: з прийняттям рішення Конституційним Судом щодо зарплат чиновників і держслужбовців, Кабінет Міністрів і я особисто, ми залишаємося під регулюванням і дією постанови №304, в якій зарплати прем'єр-міністра, міністрів Кабміну обмежені розміром не більше нфж 5 середніх зарплат в Українф. Це наша принципова позиція", - сказав прем'єр.

Він додав, що всі чутки про збільшення зарплат і нарахування великих премій членам Кабміну є спекулятивними.

Шмигаль також попросив усіх міністрів контролювати, щоб при нарахуванні зарплат заступника мінстра і працівників міністерств не було перекосів і вони були прийнятними для економічної ситуації, в якій перебуває держава.

Як повідомляли Українськi Новини, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль, який прогнозує, що  середня зарплата може збільшитися до 15 тис. гривень до 2022, виступив за скасування обмежень на розмір зарплат керівникам і членам спостережних рад державних підприємств і банків.

Президент Володимир Зеленський просив Верховну Раду зняти, хоча  Офісу президента обмеження зарплат чиновників на час карантину не торкнулося.

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