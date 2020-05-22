Офиса Президента ограничение зарплат чиновников на время карантина не коснулось

Заработная плата руководителя Офиса Президента Андрея Ермака за апрель составила 42,2 тыс. гривен, его заместителей – от 32,9 до 41,9 тыс., а пресс-секретаря Президента Владимира Зеленского Юлии Мендель – 46,2 тыс. гривен, что больше, чем у Зеленского.

Об этом говорится в ответе Государственного управления делами на запрос Українських Новин.

"Андрею Ермаку в апреле 2020 года начислено заработную плату в сумме 42 161 гривны, в том числе должностной оклад – 17 143 гривны, надбавка за работу в условиях режимных ограничений – 3 429 гривен, надбавка за интенсивность труда – 13 714 гривен и другие выплаты (за период служебных командировок, премия, индексация денежных доходов) – 7 875 гривен", – сказано в нем.

При этом выплачено Ермаку было меньше – 34 тыс. гривен за апрель, поскольку 8,2 тыс. составили налоги и сборы из начисленной суммы.

Первому заместителю руководителя Офиса Сергею Трофимову за апрель было начислено 38,3 тыс. гривен, при этом зарплата двух заместителей была немного выше, чем у него: у Анны Коваленко 41,9 тыс., а у Игоря Жовквы – 41,8 тыс.

У остальных заместителей апрельская зарплата была ниже, чем у руководителя и его первого заместителя: у Юлии Соколовской – 35,9 тыс. гривен, у Юрия Костюка, Андрея Смирнова и Кирилла Тимошенко – по 34,3 тыс., а у Юлии Ковалив – 32,9 тыс.

При этом налоги и сборы с начисленных им сумм составили от 6,4 до 8,2 тыс. гривен, потому выданная им зарплата была ниже указанной.

С апреля и до завершения карантина зарплата должностных лиц государственных органов власти ограничена 47 230 гривен.

В то же время у руководства Офиса Президента она редко превышала указанную сумму и до установления этих ограничений.

Так, Ермаку начали начислять полноценную зарплату только в марте, и тогда она составила меньше указанного ограничения – 42 тыс. гривен.

У предыдущего руководителя Офиса Президента Андрея Богдана зарплата только в декабре составила незначительно больше ограниченной теперь суммы – 50,4 тыс. гривен, а в остальные месяцы была ниже 47 тыс.

У заместителей руководителя Офиса за все время работы с Президентом Владимиром Зеленским зарплата составляла от 17,7 тыс. до 46,5 тыс. гривен.

"Общая сумма заработной платы пресс-секретаря Президента Украины Юлии Мендель в апреле 2020 года составляла 46 218 гривен, в том числе должностной оклад – 25 892 гривны, надбавка за интенсивность труда – 10 357 гривен и другие выплаты (за период служебных командировок, премия) – 9 969 гривен", – говорится в ответе.

Из начисленной ей суммы было выплачено 9 тыс. гривен налогов и сборов, поэтому получила Мендель 37,2 тыс. гривен зарплаты за апрель.

В то же время у Мендель и до установления указанных ограничений, в марте и в феврале, зарплата составляла около 46 тыс. гривен, хотя в январе ей было начислено незначительно больше – 52,5 тыс. гривен.

Сам Зеленский заработал меньше, чем свои подчиненные.

Президента карантинные ограничения по зарплате также не коснулись, поскольку его зарплата ограничена окладом, который значительно меньше 47 тыс. гривен.

"Заработная плата Президенту Украины Владимиру Зеленскому в апреле 2020 года начислена в размере должностного оклада – 28 000 гривен. Других составляющих заработной платы Президенту Украины не установлено", – говорится в ответе.

Выданная Зеленскому зарплата за апрель составила 22 540 гривен, поскольку 5 460 гривен из начисленной суммы составили налоги и сборы.

Как сообщали Українські Новини, на карантине зарплата чиновников сокращена.

В то же время, вопреки обещанию Зеленского, в ЦИКе начислили по 300 тыс. гривен зарплаты за апрель.