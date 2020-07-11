Зеленський просить Раду зняти обмеження в 47 тисяч гривень для зарплат чиновників

Верховна Рада на позачерговому засіданні 13 липня розгляне скасування обмеження зарплат чиновників на період карантину, які встановили на рівні не більше, ніж 47 тисяч гривень.

Про це свідчить Розпорядження на сайті парламенту, а також проєкт закону №3708.

У порядку денному позачергового засідання, ініційованого президентом, нардепам пропонують проголосувати за те, щоб вказане обмеження діяло не більше трьох місяців з дня застосування цієї норми.

У той же час ввели верхню межу для заробітних плат чиновників ще 13 квітня, коли прийняли держбюджет. Таким чином, у разі схвалення парламентом 13 липня строк дії обмеження має завершитися.



Як повідомляли Українські Новини, Зеленський попередив про скорочення зарплат держслужбовцям.



Крім того, Офісу Президента обмеження зарплат чиновників на час карантину не торкнулося.



Тим часом як змінився ринок праці за час карантину. Багато компаній відправили своїх співробітників по домівках, щоб ті працювали віддалено, наскільки це можливо.