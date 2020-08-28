підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
28 серпня 2020, пʼятниця, 20:59 6
Судова влада 2020-08-28T21:30:01+03:00
Українські Новини
КС визнав неконституційним обмеження зарплат чиновників під час карантину

КС визнав неконституційним обмеження зарплат чиновників під час карантину

Ольга Фандорина
Зарплата, зарплати чиновників, обмеження зарплат
Зарплати
Зарплати

Конституційний Суд (КС) визнав неконституційним обмеження на час карантину зарплат чиновників до 47 тис. гривень, яке президент Володимир Зеленський просив Верховну Раду зняти, хоча  Офісу президента обмеження зарплат чиновників на час карантину не торкнулося.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби суду, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, КС ухвалив рішення у справі про конституційність встановлених на період дії карантину обмежень прав і свобод громадян.

"Зазначені положення законів визнані неконституційними і втрачають чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України цього рішення", - сказано в ньому.

Зокрема, йдеться про частину 1, 3 статті 29 закону № 294, а також абзацу 9 пункту 2 розділу 2 "Прикінцеві положення" закону № 553.

Суд у своєму рішенні вказав, що скасування або зміна законом про державний бюджет обсягу прав і гарантій та законодавчого регулювання, передбачених в спеціальних законах, суперечить Конституції.

"Встановлення граничного розміру заробітної плати, грошового забезпечення працівників, службових і посадових осіб бюджетних установ, передбачене в квітні 2020 року і на період до завершення місяця, в якому скасовується карантин, встановлений Кабінетом Міністрів України, є невизначеним щодо дії в часі і не забезпечує передбачуваності застосування цих норм права", - підкреслює суд.

Обмеження, передбачені у змінах бюджету, припустимі в умовах воєнного або надзвичайного стану, проте такого роду обмеження мають вводитися пропорційно, з встановленням чітких тимчасових термінів і в суворій відповідності з Конституцією.

Рішення Конституційного Суду є остаточним і не може бути оскаржене.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін розраховував заощадити 1,5 млрд гривень за рахунок обмеження зарплат чиновників 10 розмірів мінімальної зарплати, або 47,2 тис. гривень, доки діяв карантин.

Більше новин про: Зарплата зарплати чиновників обмеження зарплат

КС визнав неконституційним обмеження зарплат чиновників під час карантину
Призначення Ситника директором НАБУ було неконституційним, - КС
Новини
Хасиди
В аеропорту "Бориспіль" застрягли дві сотні хасидів: вони звинувачують прикордонників в антисемітизмі 21:34
В останні літні вихідні повернеться спека. Прогноз погоди на 29 серпня 21:00
КС визнав неконституційним обмеження зарплат чиновників під час карантину 20:59
Гривня в останній день літа подешевшає. Який курс буде в понеділок 20:45
Агро Газ Трейдинг і Одеський припортовий завод продовжили давальницький контракт на 4 місяці 20:21
більше новин
Зміни до податкового законодавства для грального бізнесу необхідно прийняти невідкладно, - експерти 13:09
ДК "Нафтогаз України" підняв ціну на газ для населення, — ЗМІ 10:28
Рішення місцевих рад про заборону азартних ігор є нікчемними, - експерти 13:13
Агро Газ Трейдинг і Одеський припортовий завод продовжили давальницький контракт на 4 місяці 20:21
Закупівлі "Укренерго" в 2018-2019 вдвічі дешевше аналогічних в "Енергоатомі", "Укргідроенерго" та "Центренерго", - дослідження 11:51
більше новин
Виші сьогодні опублікують списки тих, хто вступив на бюджет. До якого числа і як подавати оригінали документів 09:10
Турфірми протестують біля Кабміну проти заборони на в'їзд іноземців 14:13
Пенсіонери. Фото: dobrepole.com.ua
Інформацію про пенсію та страховий стаж можна перевірити онлайн. Як це працює 05:45
Білоруси не змогли полетіти в Україну через закриття кордонів на добу раніше 10:33
Хасиди намагалися потрапити до Умані 28 серпня, їм вийшли перешкодити місцеві жителі. Скріншот: facebook / Сергій Алексєєв
Хасиди намагалися потрапити в Умань, місцеві жителі їм перешкоджали 12:19
більше новин
Заборону на в'їзд іноземців в Україну можуть пом'якшити і впускати туристів з "зеленої зони"
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok