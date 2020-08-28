КС визнав неконституційним обмеження зарплат чиновників під час карантину

Конституційний Суд (КС) визнав неконституційним обмеження на час карантину зарплат чиновників до 47 тис. гривень, яке президент Володимир Зеленський просив Верховну Раду зняти, хоча Офісу президента обмеження зарплат чиновників на час карантину не торкнулося.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби суду, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, КС ухвалив рішення у справі про конституційність встановлених на період дії карантину обмежень прав і свобод громадян.

"Зазначені положення законів визнані неконституційними і втрачають чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України цього рішення", - сказано в ньому.

Зокрема, йдеться про частину 1, 3 статті 29 закону № 294, а також абзацу 9 пункту 2 розділу 2 "Прикінцеві положення" закону № 553.

Суд у своєму рішенні вказав, що скасування або зміна законом про державний бюджет обсягу прав і гарантій та законодавчого регулювання, передбачених в спеціальних законах, суперечить Конституції.

"Встановлення граничного розміру заробітної плати, грошового забезпечення працівників, службових і посадових осіб бюджетних установ, передбачене в квітні 2020 року і на період до завершення місяця, в якому скасовується карантин, встановлений Кабінетом Міністрів України, є невизначеним щодо дії в часі і не забезпечує передбачуваності застосування цих норм права", - підкреслює суд.

Обмеження, передбачені у змінах бюджету, припустимі в умовах воєнного або надзвичайного стану, проте такого роду обмеження мають вводитися пропорційно, з встановленням чітких тимчасових термінів і в суворій відповідності з Конституцією.

Рішення Конституційного Суду є остаточним і не може бути оскаржене.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін розраховував заощадити 1,5 млрд гривень за рахунок обмеження зарплат чиновників 10 розмірів мінімальної зарплати, або 47,2 тис. гривень, доки діяв карантин.

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