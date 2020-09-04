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04 вересня 2020, пʼятниця, 22:30 5
Кабмін 2020-09-04T23:30:01+03:00
Українські Новини
Шмигаль за скасування обмежень на зарплати керівників і членів наглядових рад держпідприємств і банків

Шмигаль за скасування обмежень на зарплати керівників і членів наглядових рад держпідприємств і банків

Елена Новикова
Карантин, Денис Шмигаль, Держслужбовці, обмеження зарплат
Денис Шмигаль. Скріншот трансляції 1+1
Денис Шмигаль. Скріншот трансляції 1+1

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, який прогнозує, що середня зарплата може збільшитися до 15 тис. гривень до 2022, виступає за скасування обмежень на розмір зарплат керівникам і членам спостережних рад банків державних підприємств.

Про це він сказав у інтерв'ю телеканалу "Україна 24", передають Українські Новини.

"Зараз потрібно буде приймати якісь рішення, щоб не тільки чиновники і службовці могли повернути собі високі зарплати, зараз потрібно подбати про держпідприємства, держбанки і прийняти правильні ринкові рішення. Будемо ініціювати і просити про це Верховну Раду, було вже не одну нараду і розмови з цього приводу", — сказав прем'єр.

Шмигаль зазначив, що з моменту опублікування рішення Конституційного Суду про визнання неконституційним обмеження на час карантину зарплат чиновників, зарплати держслужбовців повернуться до докарантинного рівня.

Він вважає несправедливим, що обмеження зняті не для всіх, для кого вони вводилися на час карантину.

Прем'єр зазначив, що рішення обмежити зарплати призвело до втрати хорошого кадрового потенціалу держпідприємствами і банківськими установами, оскільки багато хороших фахівців пішли з держсектора в комерційні структури на ринкові зарплати.

 Як повідомляли Українськi Новини, 28 серпня КС визнав неконституційним обмеження на час карантину зарплат чиновників до 47 тис. гривень.

У квітні Рада обмежила на час карантину зарплату чиновників, депутатів, прокурорів, суддів, керівництва і правління держкомпаній, членів наглядових рад держкомпаній до розміру 10 мінімальних заробітних плат (47,2 тис. гривень).

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