підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
04 вересня 2020, пʼятниця, 21:15 5
Економіка 2020-09-04T21:45:02+03:00
Українські Новини
Середня зарплата може зрости до 15 тис. гривень до 2022, — Шмигаль

Середня зарплата може зрости до 15 тис. гривень до 2022, — Шмигаль

Валерия Драгомирова
середня зарплата, Денис Шмигаль, зростання зарплат

Тоді як в Україні підвищили мінімалку до 5 тисяч, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що, за оптимістичним сценарієм розвитку економіки, середня зарплата в Україні може збільшитися до 15 тис. гривень до 2022 року.

Про це він сказав у ефірі телеканалу "Україна 24", передають Українські Новини.

"Ми прораховуємо поетапне зростання середньої зарплати, якщо зараз вона в районі 11 тис. гривень, у наступному році це може бути 13 тис. гривень, і, відповідно, до 2022 року — до 15 тис. гривень. Це досить оптимістичний сценарій, звичайно багато залежить від бізнес-середовища, від того, в яких умовах буде перебувати економіка, але при тому макропрогнозі, який зробило Міністерство економіки, і при тих показниках проста ВВП, при оптимістичних очікуваннях бізнесу — цілком досяжні показники", — сказав він.

На думку Шмигаля, якщо середня зарплата буде на рівні 15 тис. гривень, то це стримає багатьох українців від поїздки на заробітки за кордон. 

Як повідомляли Українськi Новини, в липні середня заробітна плата збільшилася  порівняно з червнем на 2%, або на 225 гривень до 11 804 гривень на місяць.

Крім того, під час карантину скоротилася різниця в зарплатах українських чоловіків і жінок. 

Більше новин про: середня зарплата Денис Шмигаль зростання зарплат

Середня зарплата суддів Верховного Суду за липень - понад півмільйона гривень
Суд заарештував танкер "Делфі"
Новини
68 дітей отруїлися в школі Рівненської області 21:35
Військовослужбовці ЗСУ сплять на автовокзалі. Фото: provce.ck.ua
Не попередили про приїзд. У Черкасах новобранці ЗСУ ночували на вокзалі 21:24
Середня зарплата може зрости до 15 тис. гривень до 2022, — Шмигаль 21:15
Різке похолодання і дощі. Прогноз погоди на 5 вересня 21:00
Шмигаль прогнозує курс гривні 27-28 UAH/USD до кінця року 20:44
більше новин
Посольство США відстежувало опонентів Байдена, — Fox News 18:16
Хустини з принтами Батьківщини-матері: авторська колекція художниці ZINAIDA була презентована на UFW No Season 17:54
"Гільдія кінематографістів Одеси" заявляє про незаконність приватизації "Одеської кіностудії" і вимагає її повернення державі 12:11
Музей Бекетова
Ярославський допоміг відреставрувати Музей Бекетова ХНУГХ 19:38
Семиноженко – у Харкові, Червоненко – в Одесі, Куліченко – у Дніпрі, – "Наш край" презентував команду на вибори 15:36
більше новин
"Гільдія кінематографістів Одеси" заявляє про незаконність приватизації "Одеської кіностудії" і вимагає її повернення державі 12:11
Вихованець Київської МАН отримав "срібло" на фестивалі інженерних наук в Тунісі 09:00
Рожкова в серпні отримала понад 300 тис. гривень зарплати 12:19
Кабмін пропонує Зеленському надати його батькові довічну стипендію 10:23
Лікарів змушують приховувати коронавірус на роботі, щоб не покарали всю лікарню, - Офіс президента 15:23
більше новин
МОЗ оновило список країн "червоної" і "зеленої" зони
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok