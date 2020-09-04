Середня зарплата може зрости до 15 тис. гривень до 2022, — Шмигаль

Тоді як в Україні підвищили мінімалку до 5 тисяч , прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що, за оптимістичним сценарієм розвитку економіки, середня зарплата в Україні може збільшитися до 15 тис. гривень до 2022 року.

Про це він сказав у ефірі телеканалу "Україна 24", передають Українські Новини.

"Ми прораховуємо поетапне зростання середньої зарплати, якщо зараз вона в районі 11 тис. гривень, у наступному році це може бути 13 тис. гривень, і, відповідно, до 2022 року — до 15 тис. гривень. Це досить оптимістичний сценарій, звичайно багато залежить від бізнес-середовища, від того, в яких умовах буде перебувати економіка, але при тому макропрогнозі, який зробило Міністерство економіки, і при тих показниках проста ВВП, при оптимістичних очікуваннях бізнесу — цілком досяжні показники", — сказав він.

На думку Шмигаля, якщо середня зарплата буде на рівні 15 тис. гривень, то це стримає багатьох українців від поїздки на заробітки за кордон.

Як повідомляли Українськi Новини, в липні середня заробітна плата збільшилася порівняно з червнем на 2%, або на 225 гривень до 11 804 гривень на місяць.

Крім того, під час карантину скоротилася різниця в зарплатах українських чоловіків і жінок.

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