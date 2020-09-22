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22 вересня 2020, вівторок, 16:54 11
Фінанси 2020-09-22T18:15:02+03:00
Українські Новини
НБУ знову знизив офіційний курс гривні

НБУ знову знизив офіційний курс гривні

Валерия Драгомирова
Курс НБУ, курс долара, курс євро, курс гривні, курс НБУ на завтра
Курс долара
Курс долара

Національний банк знизив офіційний курс гривні на 0,37 коп. до 28,2059 UAH/USD, що встановлюється ним на 23 вересня, водночас курс долара для платіжних карток 22 вересня також зріс .

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні на 3,04 коп. до 28,2022 UAH/USD, що встановлюється ним на 22 вересня.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 36,0965
1 долар США 28,2059
1 швейцарський франк 30,8042
10 ієн 2,6964
10 російських рублів 3,7133
1 євро 33,1151

Як повідомляли Українські Новини, у вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився на 7,35 коп. до 28,3488 UAH/USD, курс купівлі - підвищився на 4,67 коп. до 28,0853 UAH/USD.

Крім того, з 11 по 18 вересня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився на 26,36 коп. до 28,2262 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 26,69 коп. до 28,0009 UAH/USD,  підвищуючись четвертий тиждень поспіль.

Також аналітик прогнозує, що курс гривні буде не в районі 28 гривень за долар , а вище. Він підкреслив, що економічна ситуація в найбільших країнах світу, на які орієнтується Україна, теж залишається складною.

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