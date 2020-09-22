НБУ знову знизив офіційний курс гривні

Національний банк знизив офіційний курс гривні на 0,37 коп. , що встановлюється ним на 23 вересня, водночас курс долара для платіжних карток 22 вересня також зріс . до 28,2059 UAH/USD

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.



У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні на 3,04 коп. до 28,2022 UAH/USD, що встановлюється ним на 22 вересня.



Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 36,0965 1 долар США 28,2059 1 швейцарський франк 30,8042 10 ієн 2,6964 10 російських рублів 3,7133 1 євро 33,1151

Як повідомляли Українські Новини, у вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився на 7,35 коп. до 28,3488 UAH/USD, курс купівлі - підвищився на 4,67 коп. до 28,0853 UAH/USD.

Крім того, з 11 по 18 вересня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився на 26,36 коп. до 28,2262 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 26,69 коп. до 28,0009 UAH/USD, підвищуючись четвертий тиждень поспіль.

Також аналітик прогнозує, що курс гривні буде не в районі 28 гривень за долар , а вище. Він підкреслив, що економічна ситуація в найбільших країнах світу, на які орієнтується Україна, теж залишається складною.

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