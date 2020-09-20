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20 вересня 2020, неділя, 08:47 11
Фінанси 2020-09-20T10:30:02+03:00
Українські Новини
Долар відійшов від психологічної позначки: експерт розповів, яким буде курс

Долар відійшов від психологічної позначки: експерт розповів, яким буде курс

Валерия Драгомирова
курс долара, курс гривні, Долар
Курс долара
Курс долара

Незважаючи на те, що гривня з понеділка знову повертається до падіння, керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин прогнозує, що курс гривні буде не 28 гривень за долар, а вище.

Про це він розповів сайту "Сегодня".

"Курс гривні відійшов від психологічної позначки 28 гривень за долар. <...> Ринок продовжує відігравати новини початку і середини тижня. До негативу додалося визнання Конституційним Судом України неконституційними деяких положень закону про Національне антикорупційне бюро (НАБУ). <...> Накопичений негатив і спекулятивний попит тиснуть на курс. НБУ напередодні намагався стримати ринок на позначці 28,16 гривні за долар, і змістив таким чином кордон продажу. Ймовірно, курс йтиме не в район 28 гривень за долар, а вище", – розповів експерт.

Він підкреслив, що економічна ситуація в найбільших країнах світу, на які орієнтується Україна, теж залишається складною.

"Схиляємось до стабілізації курсу в межах 28-28,2 гривні за долар", – резюмував Шевчишин.

Як повідомляли Українські Новини, Марченко заперечує плани з емісії гривні в наступному році.

Крім того, гривня на вихідних трохи подорожчала.

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