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22 вересня 2020, вівторок, 11:11 7
Фінанси 2020-09-22T13:00:03+03:00
Українські Новини
Курс долара для платіжних карток зріс

Курс долара для платіжних карток зріс

Надежда Комендантова
Курс валют, курс долара, курс євро, банківська картка
Банківська картка. Фото: humanstory.ru
Банківська картка. Фото: humanstory.ru

У вівторок станом на 10:30 курс продажу долара для платіжних карток підвищився на 2,42 коп. до 28,3466 UAH/USD, курс купівлі - підвищився на 1,87 коп. до 28,0075 UAH/USD порівняно з курсом валют на 21 вересня .

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс покупки євро для платіжних карток знизився на 16,52 коп. до 32,7592 UAH/EUR, курс продажу знизився на 15,67 коп. до 33,4119 UAH/EUR.

Курси іноземної валюти для платіжних карток:

  Долар США євро 10 російських рублів
  Купівля продаж Купівля продаж Купівля продаж
середній 28,0075 28,3466 32,7592 33,4119 3,39 4,21
Максимальний 28,2000 28,5000 33,1000 33,5800 3,62 5,00
мінімальний 27,0000 28,2800 31,5000 33,2300 3,00 3,77

Як повідомляли Українські Новини, у вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився на 7,35 коп. до 28,3488 UAH/USD, курс купівлі - підвищився на 4,67 коп. до 28,0853 UAH/USD.

Також аналітик прогнозує, що курс гривні буде не в районі 28 гривень за долар , а вище. Він підкреслив, що економічна ситуація в найбільших країнах світу, на які орієнтується Україна, теж залишається складною.

Крім того, з 11 по 18 вересня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився на 26,36 коп. до 28,2262 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 26,69 коп. до 28,0009 UAH/USD,  підвищуючись четвертий тиждень поспіль .

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