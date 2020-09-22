Доллар снова подорожал, а евро резко обвалился. Курс валют на 22 сентября

Во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 21 сентября на 7,35 коп. до 28,3488 UAH/USD, курс покупки – повысился на 4,67 коп. до 28,0853 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 6,64 коп. до 32,9134 UAH/EUR, курс продажи понизился на 12,17 коп. до 33,3863 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 28,0853 28,3488 32,9134 33,3863 3,33 3,87 Максимальный 28,2000 28,5000 33,1400 33,6500 3,67 5,00 Минимальный 27,8000 28,2500 32,6000 33,1900 2,50 3,69

Как сообщали Українські Новини, аналитик прогнозирует, что курс гривны будет не в районе 28 гривен за доллар, а выше. Он подчеркнул, что экономическая ситуация в крупнейших странах мира, на которые ориентируется Украина, тоже остается сложной.

Кроме того, Марченко отрицает планы по эмиссии гривны в следующем году.

Также Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 22 сентября, на 3,04 коп. до 28,2022 UAH/USD.

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