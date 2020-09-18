З 11 по 18 вересня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився на 26,36 коп. до 28,2262 UAH\/USD, курс купівлі підвищився на 26,69 коп. до 28,0009 UAH\/USD, підвищуючись четвертий тиждень поспіль в той час, як Національний банк підвищив офіційний курс гривні на 0,68 коп. до 28,1127 UAH\/USD, що встановлюється ним на 18-20 вересня. Про це повідомляє BIN.ua, передають Українські Новини. Середній курс покупки євро підвищився на 30,60 коп. до 32,8723 UAH\/EUR, курс продажу підвищився на 27,85 коп. до 33,3943 UAH\/EUR. Курси готівкової іноземної валюти: Долар США євро Російський рубль (10) Купівля продаж Купівля продаж Купівля продаж Середній курс на 18 вересня 28,0009 28,2262 32,8723 33,3943 3,3400 3,8500 Порівняно з 11 вересня 0,2669 0,2636 0,3060 0,2785 0,0300 0,0200 Використано дані компанії BIN.ua, надані Українським Новинам. Як повідомляли Українські Новини, з 4 по 11 вересня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився на 17,01 коп. до 27,9626 UAH\/USD, курс купівлі підвищився на 19,84 коп. до 27,7340 UAH\/USD, підвищуючись третій тиждень поспіль. З 28 серпня по 4 вересня в обмінних пунктах київських банків курс продажу готівкового долара підвищився на 17,51 коп. до 27,7925 UAH\/USD, курс купівлі підвищився на 18,35 коп. до 27,5356 UAH\/USD, підвищуючись другий тиждень поспіль.