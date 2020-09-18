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18 вересня 2020, пʼятниця, 11:18 11
Фінанси 2020-09-18T13:00:03+03:00
Українські Новини
Позначку 28 переступили: Четвертий тиждень поспіль долар в обмінниках продовжив своє зростання

Позначку 28 переступили: Четвертий тиждень поспіль долар в обмінниках продовжив своє зростання

Катерина Цапро
Курс валют, курс долара, курс євро
Курс долара
Курс долара

З 11 по 18 вересня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився на 26,36 коп. до 28,2262 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 26,69 коп. до 28,0009 UAH/USD, підвищуючись четвертий тиждень поспіль в той час, як Національний банк підвищив офіційний курс гривні на 0,68 коп. до 28,1127 UAH/USD, що встановлюється ним на 18-20 вересня.

Про це повідомляє BIN.ua, передають Українські Новини.

Середній курс покупки євро підвищився на 30,60 коп. до 32,8723 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 27,85 коп. до 33,3943 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

 

Долар США

євро

Російський рубль (10)

 

Купівля

продаж

Купівля

продаж

Купівля

продаж

Середній курс на 18 вересня

28,0009

28,2262

32,8723

33,3943

3,3400

3,8500

Порівняно з 11 вересня

0,2669

0,2636

0,3060

0,2785

0,0300

0,0200

Використано дані компанії BIN.ua, надані Українським Новинам.

Як повідомляли Українські Новини, з 4 по 11 вересня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився на 17,01 коп. до 27,9626 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 19,84 коп. до 27,7340 UAH/USD, підвищуючись третій тиждень поспіль.

З 28 серпня по 4 вересня в обмінних пунктах київських банків курс продажу готівкового долара підвищився на 17,51 коп. до 27,7925 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 18,35 коп. до 27,5356 UAH/USD, підвищуючись другий тиждень поспіль.

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