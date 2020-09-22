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22 вересня 2020, вівторок, 10:40 9
Економіка 2020-09-22T11:15:01+03:00
Українські Новини
Долар знову подорожчав, а євро різко впав. Курс валют на 22 вересня

Долар знову подорожчав, а євро різко впав. Курс валют на 22 вересня

Анна Рудык
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Курс долара
Курс долара

У вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 21 вересня на 7,35 коп. до 28,3488 UAH/USD, курс купівлі — підвищився на 4,67 коп. до 28,0853 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 6,64 коп. до 32,9134 UAH/EUR, курс продажу знизився на 12,17 коп. до 33,3863 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 28,0853 28,3488 32,9134 33,3863 3,33 3,87
Максимальний 28,2000 28,5000 33,1400 33,6500 3,67 5,00
Мінімальний 27,8000 28,2500 32,6000 33,1900 2,50 3,69

Як повідомляли Українські Новини, аналітик прогнозує, що курс гривні буде не в районі 28 гривень за долар, а вищий. Він підкреслив, що економічна ситуація в найбільших країнах світу, на які орієнтується Україна, теж залишається складною.

Також Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 22 вересня, на 3,04 коп. до 28,2022 UAH/USD.

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