Рішення про непроведення місцевих виборів у 18 громадах Донбасу переглядати не будуть, — ЦВК

Центральна виборча комісія (ЦВК) не переглядатиме раніше затверджений перелік з 18 територіальних громад на Донбасі, де 25 жовтня неможливо організувати і провести перші місцеві вибори .

Про це Українським Новинам повідомив член ЦВК Павло Любченко у відповідь на запит агентства.

8 серпня ЦВК на підставі висновків Донецької і Луганської військово-цивільних адміністрацій (ВЦА) встановив неможливість проведення 25 жовтня перших місцевих виборів у 18 територіальних громад.

Це викликало значний суспільний резонанс, передусім тому, що на частині цих територій в 2019 році проводилися президентські і парламентські вибори.

Оскільки комісія не може самостійно переглянути рішення і зменшити кількість територіальних громад, де вибори не проводяться, 18 серпня вона повторно звернулася до ВЦА, а також до командувача ООС, СБУ, НПУ та Ради національної безпеки і оборони (РНБО) з проханням уточнити інформацію про ситуацію з безпекою на територіях, розміщених поблизу лінії розмежування.

8 серпня адміністрації відповіли, що, з огляду на суспільний резонанс і численні запити народних депутатів, провели нараду з правоохоронцями і силовиками.

"Донецька ОДА-ВЦА підтвердила раніше надану листом від 5 серпня інформацію про ситуацію з безпекою в Донецькій області та висновок про можливість організації місцевих виборів 25 жовтня. Луганська ОДА-ВЦА відправила актуальний висновок, дані в якому аналогічні викладеним в її висновку, який було відправлено листом від 6 серпня", — розповів Любченко.

Обидва рази адміністрації відповіли, що вибори неможливо провести в 10 громадах Бахмутського, Волноваського, Маріупольського та Покровського районів Донецької області і в 8 громадах Сєверодонецького і Щастинського районів Луганської області.

"З огляду на викладене, підстав для внесення змін до переліку сільських, селищних, міських територіальних громад Донецької та Луганської областей, на території яких неможливо провести перші вибори депутатів відповідних місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2020 року, визначених постановою комісії від 8 серпня 2020 року, у Комісії немає " , — пояснив член ЦВК.

Служба безпеки України, Національна поліція і командувач операції об'єднаних сил (ООС) також підтвердили ЦВК, що не зможуть забезпечити безпеку в населених пунктах уздовж лінії розмежування на Донбасі при призначенні там місцевих виборів 25 жовтня.

Як повідомляли Українськi Новини, з 5 вересня стартувала виборча кампанія місцевих виборів.

Ці місцеві вибори пройдуть в жовтні за новими правилами.

Також Кабмін затвердив "коронавірусні" правила на місцевих виборах. Зокрема, виборцям рекомендують користуватися власною ручкою і не брати дітей на виборчі дільниці.

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